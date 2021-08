Covid, dosi Pfizer senza prenotazione oggi alla Stazione Marittima: l’Asl chiama 500 non vaccinati Vaccinazioni Pfizer senza prenotazione oggi pomeriggio alla Stazione Marittima di Napoli. L’Asl Napoli 1 Centro sta infatti procedendo alle convocazioni dei pazienti da vaccinare su chiamata telefonica. Circa 500 persone sono state contattate da questa mattina per ricevere la somministrazione della prima dose di vaccino.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Vaccinazioni anti-Covid19 con prime dosi Pfizer senza prenotazione oggi pomeriggio alla Stazione Marittima di Napoli. L'Asl Napoli 1 Centro sta infatti procedendo alle convocazioni dei pazienti da vaccinare su chiamata telefonica. Circa 500 persone sono state contattate da questa mattina per ricevere la somministrazione della prima dose di vaccino. Si tratta di persone iscritte sulla piattaforma regionale che non si sono presentate alle convocazioni precedenti. Per questo motivo, l'Azienda Sanitaria guidata dal direttore generale Ciro Verdoliva le ha chiamate telefonicamente. Alle convocazioni dell'Asl queste persone hanno dato la propria disponibilità.

Si tratta di un percorso già attivato dall'Asl di Napoli negli scorsi giorni, per convincere anche i più renitenti alla vaccinazione, con le prime telefonate ai 5mila iscritti in piattaforma che non si erano presentati alle convocazioni, anche per più volte di seguito. L'iniziativa dell'Asl per incrementare la percentuale di popolazione campana vaccinata contro il Coronavirus è partita lunedì 12 luglio 2021. Da allora, l'Asl Napoli 1 Centro, competente nel capoluogo campano, sta telefonando a coloro che non hanno ancora fatto nemmeno la prima dose del vaccino contro il Coronavirus per spiegargli l'importanza di sottoporsi alla somministrazione.

Gli operatori preposti al servizio, che sono quattro dipendenti Asl, hanno incontrato molto scetticismo e molta reticenza, soprattutto nella fascia di popolazione tra i 50 e i 70 anni che ancora non ha ricevuto il vaccino. "Avevo fatto l'adesione ma poi sui social network ho letto tante cose sui vaccini e non mi fido. Io poi ho più di 60 anni e dovrei fare AstraZeneca, quindi mi fido ancora di meno" aveva risposto una donna contattata. Proprio la paura derivante dalle notizie lette sui social, spiegano gli operatori dell'Asl, è tra le cause più indicate per la mancata adesione alla campagna vaccinale.