Resta stabile la curva del contagio di coronavirus in provincia di Caserta: dopo i record delle scorse settimana, con la percentuale di positività che era arrivata al 30% come neanche in Lombardia, il dato è sensibilmente calato, attestandosi a quota 10,26% registrata quest'oggi. Sono intatti 309 i nuovi positivi a Covid-19 su 3.011 tamponi analizzati. Ma i casi positivi calano drasticamente visto che nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 724 casi di guarigione.

Cala il tasso di positività

Il rapporto tra tamponi analizzati e positivi si abbassa dunque ulteriormente. A fronte di una media da inizio pandemia del 14.01%, nelle ultime di 24 ore il tasso di positività si attesta al 10,26%: numero incoraggiante. La provincia di Caserta paga ancora il dazio di valori enormi emersi soprattutto a cavallo di ottobre e novembre, quando la percentuale tra tamponi analizzati e positivi arrivò fino al 30%. Numeri fortunatamente oggi lontani per la provincia di Caserta, che soprattutto nella zona a ridosso della provincia di Napoli fu una delle zone più colpite della Campania.

Covid, i numeri della pandemia in provincia di Caserta

Sono 10.977 gli attualmente positivi in provincia di Caserta: dato che cala di 418 unità, al netto dei nuovi casi (+309) e dei nuovi guariti (+724), cui si aggiungono anche tre nuovi decessi. In totale, la provincia di Caserta ha visto 31.306 casi positivi finora, emersi da 223.320 tamponi. Questo il report pubblicato dall'Azienda Sanitaria Locale di Caserta alle 14 di oggi, domenica 6 dicembre: