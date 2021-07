Covid Caserta, paura per focolaio al campo estivo dei Salesiani: 44 positivi tra bimbi e operatori In isolamento ci sono circa 300 persone: per adesso i positivi accertati sono 44, per la maggior parte bambini che hanno preso parte al campo estivo, ma anche operatori, soprattutto giovani. Il sindaco Carlo Marino, con apposita ordinanza, ha disposto la chiusura dell’istituto fino a nuovo ordine.

A cura di Valerio Papadia

A Caserta aumenta la paura per il focolaio Covid esploso al campo estivo organizzato all'interno dell'Istituto Salesiano Sacro Cuore di Maria: sono 44 i positivi riscontrati, per la maggior parte bambini che hanno preso parte alle attività, ma anche operatori, mentre sono circa 300 le persone che rimangono in isolamento fiduciario perché contatti dei positivi. La situazione epidemiologica che si è creata al campo estivo dei Salesiani ha indotto il sindaco di Caserta, Carlo Marino, a emanare un'apposita ordinanza con la quale ha disposto, su segnalazione dell'Asl, la chiusura dell'istituto fino a che non ci sarà una visione completa del quadro epidemiologico creato dal focolaio.

"Non ricorrono ancora le condizioni per la ripresa delle attività del campo estivo Salesiani di Caserta e si ritiene che tali attività possano riprendere solo ed esclusivamente in condizioni di sicurezza e se la situazione epidemica del focolaio innescato lo permettano" si legge in una nota dell'Asl di Caserta.

Già la scorsa settimana, alla notizia dei primi casi di positività, l'Azienda sanitaria locale aveva provveduto, di concerto con l'istituto Salesiano, a sospendere le attività del campo estivo, che avrebbero dovuto ricominciare proprio oggi, martedì 13 luglio. Tutti gli ambienti frequentati dai bambini positivi e da quelli in quarantena fiduciaria erano stati sanificati in vista della ripresa delle attività, che però l'Asl e l'amministrazione comunale hanno ritenuto necessario sospendere a tempo indeterminato, fino a quando, come detto, non si avrà contezza delle dimensioni esatte del focolaio.