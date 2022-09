Covid Campania, oggi 2.388 contagi e 3 morti: bollettino di mercoledì 28 settembre 2022 In Campania 2.388 nuovi positivi Covid. Si registra il decesso di altre 3 persone. I dati del bollettino ordinario della Regione di oggi, 28 settembre 2022.

A cura di Redazione Napoli

Sono 2.388 i nuovi positivi Covid in Campania. Emerge dall'ultima sessione di analisi, in cui sono stati controllati 15.174 test (tra tamponi molecolari e antigenici rapidi). Si registra il decesso di altre tre persone (una nelle ultime 48 ore e altre due morte in precedenza ma registrate ieri). I dati, aggiornati come sempre alle 23:59 del giorno precedente, sono contenuti nel bollettino quotidiano Covid della Regione Campania di oggi, 28 settembre 2022.

In base ai nuovi dati, il tasso di positività (ovvero il rapporto tra il numero complessivo dei test analizzati e quelli risultati positivi) è del 15,74%; quello emerso dal bollettino di ieri, 27 settembre, era stato di 17,47%, corrispondente a 2.967 positivi su 16.982 tamponi. Dei nuovi contagiati, 2.246 sono risultati tali al tampone antigenico rapido (su 11.374 test, 19,75%) e 142 al molecolare (su 3,800 test, 3,74%).

Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto ospedalieri, dai nuovi dati emerge che sono aumentati i ricoveri sia in Terapia Intensiva sia nella degenza ordinaria Covid. In Rianimazione risultano infatti 10 persone, ovvero 3 in più rispetto all'aggiornamento di ieri e pari all'1,74% dei 575 posti letto complessivamente disponibili in regione. In reparto i ricoverati sono 245, ovvero 18 in più rispetto ai 227 di ieri, con una occupazione del 7,75% dei 3.160 posti letto di degenza ordinaria Covid complessivamente disponibili in Campania tra strutture pubbliche e offerta privata.