Covid Campania, oggi 2.967 contagi e 0 morti: bollettino di martedì 27 settembre 2022

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 2.967 i nuovi casi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 16.986 tamponi analizzati tra molecolari ed antigenici rapidi. I dati sono stati comunicati dalla Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano. Di questi 2.967 nuovi casi di Covid-19, 126 sono emersi dalle analisi di 3.410 tamponi molecolari analizzati nei laboratori regionali della Campania, mentre gli altri 2.841 sono risultati positivi a 13.572 tamponi antigenici rapidi. Il tasso di positività diventa dunque del 17,47% giornaliero: ieri era stato del 12,87%, ma il dato risentiva del minor numero di tamponi analizzati nel fine settimana.

Non ci sono decessi registrati nell'odierno bollettino. Sono invece in leggero aumento i ricoveri in ospedale: il totale delle persone nei reparti Covid dei nosocomi campani per Covid è di 234, quattro in più rispetto al conteggio avvenuto nella giornata di ieri. Di questi 234 ricoverati, sono leggermente calati i degenti nei reparti di terapia intensiva, che passano da 9 a 7 (due in meno rispetto a ieri), mentre aumentano da 221 a 227 quelli che si trovano nei reparti di degenza ordinaria (sei in più rispetto all'ultima rilevazione). Dato che al momento permettono agli ospedali della Campania di tenere la situazione dei posti letto riservati a pazienti Covid sotto controllo. Questo invece il report su posti letto ospedalieri tra occupati e liberi:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 7 (-2)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 227 (+6)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata