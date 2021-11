Covid Campania, “DaD a scuola per un mese dall’8 dicembre” la proposta della Regione Troppi contagi nelle scuole, dall’8 dicembre in Campania potrebbe scattare un mese di Didattica a Distanza.

A cura di Pierluigi Frattasi

Troppi contagi nelle scuole, dall’8 dicembre in Campania potrebbe scattare un mese di Didattica a Distanza. La Regione ha chiesto al governo di sospendere le lezioni in presenza, alla luce degli aumenti dei contagi in classe che si stanno registrando in queste settimane. "Abbiamo proposto di avere un mese di didattica a distanza nella scuola dell’obbligo a partire dall’8 dicembre – ha detto il vice presidente della giunta regionale Fulvio Bonavitacola, intervenuto a Tgnews di Alis Channel – Considerando che ci separano 10-12 giorni dalla vacanze natalizie, sarebbero solo due settimane".

Per Bonavitacola, infatti, "i dati dei contagi – ha aggiunto – sono molto preoccupanti". Nella settimana compresa tra il 17 e il 23 novembre nelle scuole dell’Asl Napoli 1 Centro si sono registrati ben 166 casi, in maggioranza nelle scuole elementari e medie. Mentre ieri al drive-in del Frullone dove c'è l'hub per i test anti-Covid destinati al mondo della scuola sono stati fatti 606 tamponi su 930 convocati. Solo il 20 luglio scorso, il governatore Vincenzo De Luca aveva dichiarato: “Riteniamo indispensabile per quest’anno evitare la Dad nelle scuole della Campania. Sarebbe davvero un danno grave per i percorsi formativi e di socializzazione dei nostri studenti. Per raggiungere questo obiettivo è essenziale sviluppare una campagna di vaccinazioni mirata per la fascia di giovani tra i 12 e i 19 anni”.

Nel giro di pochi mesi, però, la situazione è molto cambiata, i contagi sono tornati a salire, andando a colpire soprattutto chi non si è ancora vaccinato, e arrivando a sfiorare anche i mille al giorno. Negli ultimi giorni era arrivata anche la sentenza del Tar che aveva bocciato le ordinanze di chiusura delle scuole della Regione Campania fatte a inizio anno, ma evidentemente il governatore è intenzionato a riproporre la misura, se ci sarà l'ok del governo Draghi.