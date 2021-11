Covid Campania, 899 contagi e 3 morti: bollettino di venerdì 26 novembre 2021 Ecco i dati relativi all’andamento della pandemia di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, diramati dall’Unità di Crisi regionale.

A cura di Valerio Papadia

Si registra per fortuna una diminuzione dei contagi da Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore: i nuovi casi sono 899, mentre i tamponi analizzati in totale sono invece 30.020, tra molecolari e antigenici. Si abbassa notevolmente, visto il numero di casi in relazione ai tamponi, anche il tasso di positività – che esprime proprio il rapporto tra positivi su tamponi totali analizzati – che oggi si attesta al 2,99%, mentre ieri il dato era stato del 3,42%. Nelle ultime 24 ore, purtroppo, si registrano anche tre decessi in Campania tra le persone ricoverate negli ospedali del territorio per Covid-19. Questi i dati sull'andamento della pandemia di Coronavirus diramati oggi, venerdì 26 novembre 2021, dall'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania.

Covid in Campania, i dati dei ricoveri negli ospedali

A fronte di una diminuzione dei contagi, la situazione dei pazienti ricoverati negli ospedali campani causa Covid-19 rimane stabile, con piccole oscillazioni sul numero dei posti letto occupati rispetto alla giornata precedente. Nei reparti di terapia intensiva, infatti, sono 23 le persone ricoverate, ovvero due in più rispetto a ieri; nei reparti di degenza ordinaria Covid, invece, sono 297, vale a dire dodici in meno rispetto a ieri. Ecco, di seguito, il report completo sullo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali della Campania, riportato nel bollettino odierno dell'Unità di Crisi: