Covid Campania, 626 contagi e 2 morti: bollettino di mercoledì 3 novembre 2021 Sono 626 i nuovi casi di Coronavirus in Campania, a fronte di 30.381 tamponi analizzati. Due i decessi, ma nuovo aumento dei ricoveri che tornano a sfiorare quota 300 persone. De Luca intanto annuncia l’inizio della campagna per la terza dose di vaccino per il personale scolastico entro fine novembre.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 626 i nuovi positivi a Covid in Campania scoperti nelle ultime 24 ore, su 30.381 tamponi analizzati tra molecolari e test antigenici rapidi. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano. Sono invece due i decessi registrati nell'ultima giornata, con il numero di ricoverati che invece è tornato a salire, toccando di nuovo quota 300 persone: 21 di queste sono in terapia intensiva, altri 264 invece risultano ricoverati in degenza ordinaria. Questo il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 21

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 264

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, nei nuovi sequenziamenti effettuati venerdì scorso sono stati rilevati una decina di casi di sottovariante Delta all'ospedale Cotugno di Napoli: i dati sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità per la convalida. E proprio al Cotugno di Napoli i posti letti sono ormai di nuovo saturi per i ricoveri dei non vaccinati, che rappresentano ormai la totalità dei pazienti Covid ricoverati. Lo ha spiegato Nicola Maturo, responsabile del Pronto Soccorso dell'ospedale partenopeo. "Tutti i ricoverati qui all'ospedale Cotugno, sia in terapia intensiva sia in sub-intensiva, sono pazienti non vaccinati", che poi sull'utilità del vaccino fa l'esempio di una coppia in cui lui non era vaccinato mentre lei sì: "Lui è finito direttamente in sub-intensiva, lei non ha praticamente nulla". De Luca proprio ieri ha annunciato una maxi campagna vaccinale per il personale scolastico ed universitario, che sarà prioritaria e dovrà concludersi entro fine novembre.