Covid Campania, 419 nuovi contagi e 3 morti: bollettino di giovedì 23 settembre Sono 419 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Campania: lo ha reso noto la Regione Campania nel consueto bollettino giornaliero. Altri tre i decessi nelle ultime 24 ore, i ricoverati sono poco meno di trecento in tutta la regione. Sono invece 47 nell’ultima settimana i casi positivi emersi all’interno delle scuole di Napoli: lo ha comunicato l’ASL Napoli 1 Centro.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 419 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Campania: lo ha reso noto l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania, nel consueto bollettino odierno. I test complessivi sono stati 18.877 tra tamponi molecolari e test antigenici rapidi. Altri tre i deceduti nelle ultime 24 ore. Resta invece costante la pressione sulle strutture ospedaliere della regione: 296 ricoverati di cui 14 nei reparti di terapie intensive ed altri 282 in quelli di degenza ordinaria.

Questo il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 14

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 282

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, sono 47 gli studenti positivi nelle scuole di Napoli nella settimana 17-22 settembre: lo ha comunicato l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro. I casi più numerosi tra i Camaldoli, San Carlo all'Arena e Stella. Tra le scuole, più colpite le scuole elementari (19 casi su 47). Resta sotto controllo la curva del contagio, dunque, anche negli istituti scolastici: nessuna scuola al momento risulta chiusa per casi di Covid, né si è dovuti ricorrere alla didattica a distanza. Due paure che, alla riapertura dell'anno scolastico, erano riemerse: un anno fa infatti la curva del contagio iniziò a salire rapidamente subito dopo la riapertura delle scuole, fino a costringere a misure d'emergenza come la chiusura dei plessi, alcuni dei quali sono rimasti serrati per mesi in attesa che, grazie anche alla campagna vaccinale, i casi sono iniziati rapidamente a diminuire.