Covid, 47 contagi nelle scuole di Napoli in una settimana: la mappa per quartiere Sono 47 gli studenti positivi nelle scuole di Napoli nella settimana 17-22 settembre. Lo ha comunicato l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro: la mappa del contagio per quartiere. I casi più numerosi tra i Camaldoli, San Carlo all’Arena e Stella. Tra le scuole, più colpite le scuole elementari (19 casi su 47).

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 47 i casi positivi all'interno delle scuole di Napoli emersi nell'ultima settimana, dal 17 al 22 settembre. Lo ha comunicato l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, nel bollettino che ha pubblicato in queste ore. Il quartiere più colpito è quello nel distretto sanitario 29, che raggruppa i Colli Aminei, San Carlo all'Arena e Stella: ben 14 i positivi, di cui 2 studenti dell'asilo, 5 delle scuole elementari, 4 delle scuole medie e tre di istituti superiori. Complessivamente, i numeri appaiono sotto controllo: il maggior numero di contagi è nelle scuole elementari (19 casi sui 47 complessivi), seguite dalle scuole medie (14 casi). Al momento inoltre non si registrano invece casi di istituti chiusi o in dad a causa del Covid.

Riepilogo studenti positivi per quartieri di Napoli

Questo il riepilogo dei casi positivi suddivisi per distretti sanitari di Napoli (settimana 17-22 settembre 2021):

Distretto 24 – Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando: 1 positivo (elementari);

Distretto 25 – Bagnoli, Fuorigrotta: 7 positivi (1 elementari, 4 medie, 2 superiori);

Distretto 26 – Pianura, Soccavo: 5 positivi (3 elementari, 1 medie, 1 superiori);

Distretto 27 – Arenella Vomero: 1 positivo (elementari);

Distretto 28 – Chiaiano, Piscinola, Marianella, Scampia: 3 positivi (1 medie, 2 superiori);

Distretto 29 – Colli Aminei, San Carlo all'Arena, Stella: 14 positivi (2 asili, 5 elementari, 4 medie, 3 superiori);

Distretto 30 – Miano, Secondigliano, S.Pietro a Patierno: 1 positivo (medie);

Distretto 31 – Avvocata, Montecalvario, Pendino, Mercato, San Giuseppe Porto: 2 positivi (1 asili, 1 elementari);

Distretto 32 – Barra, S.Giovanni, Ponticelli, Insediamento 167: 7 positivi (2 elementari, 2 medie, 1 superiori);

Distretto 33 – Vicaria, S.Lorenzo, Poggioreale: 7 positivi (4 elementari, 1 medie, 2 superiori);

Distretto 73 – Capri, Anacapri: 1 positivo (elementari).

Riepilogo studenti positivi per scuole a Napoli

Questo invece il riepilogo dei casi positivi divisi per istituti scolastici della città di Napoli (settimana 17-22 settembre 2021):

