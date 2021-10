Covid Campania, 303 nuovi contagi e nessun morto: bollettino di sabato 2 ottobre Sono 303 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore: zero i decessi registrati, stabili i posti letto occupati negli ospedali regionali, con 228 ricoverati (22 in terapia intensiva e 206 in quelli di degenza ordinaria). Da lunedì via alle terze dosi anche per il personale sanitario.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 303 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore: lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano dell'emergenza pandemica. Sono stati analizzati complessivamente 19.052 tamponi tra molecolari ed anti-genici nei vari laboratori regionali. Non si registrano invece decessi per la prima volta dopo diverso tempo: ma si tratta di una statistica anomala, dal momento che i decessi vengono aggiornati anche a distanza di diversi giorni, come accade sempre per quanto riguarda la regione Campania. Restano stabili invece i posti letto occupati nei Covid Hospital della Campania: 228 i ricoverati, di cui 22 nei reparti di terapia intensiva e 206 in quelli di degenza ordinaria. Questo il report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 22

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 206

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Mentre la campagna vaccinale per la prima e la seconda dose è praticamente ferma, per la terza dose di vaccini Covid (per gli operatori sanitari) a Napoli si parte lunedì 4 ottobre: lo ha comunicato l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro. Nelle prossime ore sarà inviato un sms ai circa venticinquemila aventi diritto, ma resterà la possibilità di scegliere individualmente se vaccinarsi o meno. Tra i requisiti, l'aver ricevuto la seconda dose entro il 30 marzo scorso. Chi non potrà aderire subito, potrà farlo agli open day successivi senza prenotazione.