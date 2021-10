Vaccino Covid, terza dose a Napoli per gli operatori sanitari: si parte lunedì 4 ottobre Terza dose di vaccini Covid per gli operatori sanitari, a Napoli si parte lunedì 4 ottobre: sarà inviato un sms ai 25mila aventi diritto, ma resterà la possibilità di scegliere se vaccinarsi o meno. Tra i requisiti, l’aver ricevuto la seconda dose entro il 30 marzo scorso. Chi non potrà aderire subito, potrà farlo agli open day successivi senza prenotazione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Terza dose di vaccini Covid per gli operatori sanitari: a Napoli si parte lunedì 4 ottobre presso il centro vaccinale allestito presso l'hangar Atitech di Capodichino. Lo ha comunicato l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, competente per il territorio del capoluogo partenopeo: si tratta della terza dose "booster" dei vaccini a mRNA (Pfizer e Moderna). L'adesione resta volontaria, ma tutti gli operatori sanitari già vaccinati con seconda dose al 30 marzo 2021 potranno riceverlo. Ognuno di loro, circa 25mila persone, riceveranno un sms che va inteso, spiega l'ASL Napoli 1 Centro, "solo come un invito alla somministrazione".

Verranno convocati gruppi di 5mila persone (divisi per giorni e fasce orarie), ma per chi non potesse o volesse usufruirne nello slot a lui riservato, "si potrà decidere liberamente di accedere in date successive agli Open Day, senza prenotazione e senza ulteriore convocazione", fa sapere l'ASL Napoli 1 Centro. Le convocazioni avverranno via sms al numero di cellulare dichiarato al momento della registrazione nella piattaforma regionale Sinfonia. Intanto, proseguono anche le vaccinazioni con terza dose per gli over 80 e per gli altri in possesso dei requisiti all'interno dei centri vaccinali di Mostra d’Oltremare, Fagianera del Real Bosco di Capodimonte, nei Distretti Sanitari di base, dai medici di medicina generale e farmacie così come continuano le ulteriori giornate di Open Day "Viva la scuola" dedicate al personale scolastico e agli studenti: tutti appuntamenti anche in questo caso senza prenotazione purché se ne abbiano i requisiti per potervi accedere.