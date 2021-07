Covid Campania, 204 nuovi contagi e 4 morti: bollettino di venerdì 16 luglio Sono 204 i nuovi casi positivi in Campania su 7.325 tamponi molecolari analizzati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale al 2,78%. Resta stabile la pressione negli ospedali della Campania, con poco meno di 200 ricoverati tra intensiva (12) e ordinaria (171). Intanto, De Luca ha spiegato che l’obiettivo è raggiungere l’immunità di gregge entro ottobre in Campania.

Sono 204 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania, dopo le analisi di 7.325 tamponi molecolari nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Regione Campania nel consueto bollettino giornaliero. Il tasso di positività sale così al 2,78% in regione, ancora in aumento. I decessi registrati sono 4 nelle ultime 24 ore, di cui solo uno avvenuto negli ultimi due giorni ed altri tre deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Resta stabile la pressione sugli ospedali della Campania: sono 183 i ricoverati per Covid, di cui 12 in terapia intensiva e 171 in degenza ordinaria. Questo il report dei posti letto in regione:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 12

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 171

** Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, nella sua consueta diretta del venerdì su Facebook, Vincenzo De Luca ha parlato dell'attuale situazione pandemica in Campania, spiegando che "entro i primi dieci giorni di ottobre vogliamo arrivare a 4,6 milioni di immunizzati al Covid-19, ovvero l'obiettivo per garantire una immunità di gregge. Questo obiettivo si raggiungerà", ha aggiunto De Luca, "se riusciamo a fare in media 50mila vaccinazioni al giorno". Ma il dato più importante è quello relativo alla fascia di colore della Campania, che resta ancora in zona bianca almeno un'altra settimana. Questo nonostante i casi di positività alla variante Delta crescano rapidamente e nonostante un indice di trasmissibilità RT sopra l'1 (attuale: 1,12). Ma i posti letto, per ora, ci sono: e dunque la Campania resta ancora in zona bianca.