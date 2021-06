In Campania nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 127 casi di coronavirus, con il totale dall'inizio dell'epidemia che sale quindi a 423.932 contagiati. Nel bollettino di oggi, 26 giugno, vengono menzionati anche 20 decessi (in totale 7.428) ma, specifica l'Unità di Crisi nel prospetto, si tratta di persone morte nei giorni scorsi e registrate ieri, mentre nelle ultime 24 ore non ci sono stati morti.

Dei 127 positivi, tutti individuati con tampone molecolare (i risultati positivi degli antigenici rapidi vengono comunque confermati col secondo tampone), 42 sono sintomatici. Nell'ultima giornata di analisi sono stati analizzati 7.443 tamponi molecolari e 6.665 antigenici rapidi. In ospedale risultano ricoverate in totale 248 persone, delle quali 22 (+2 rispetto al bollettino di ieri) in Terapia Intensiva (su una capienza totale di 656 posti) e 236 (-4) in degenza ordinaria e area non critica (su una disponibilità complessiva di 3.160 posti, tra ospedali e strutture sanitarie private).

Covid Campania, il bollettino vaccinazioni

Procede, anche se da qualche settimana a rilento, la campagna di vaccinazioni anti Covid. Secondo gli ultimi dati disponibili (oggi 26 giugno, ore 8 del mattino), diffusi dalla Regione, in Campania sono state effettuate in totale 4.730.808 vaccinazioni (di cui 3.225.716 e 1.505.092 seconde dosi). Ieri sono state effettuate 154 vaccinazioni (127 prime dosi e 27 seconde dosi).

In regione sono arrivate in totale 5.311.599 dosi (di queste è stato usato l'89,07%). Nel dettaglio, risultano somministrate (tra città e provincia) 2.395.828 dosi a Napoli, 764.635 dosi a Caserta, 277.013 dosi a Benevento, 380.114 dosi ad Avellino e 905.625 dosi a Salerno.