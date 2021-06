Sono 77 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 6.582 tamponi molecolari analizzati (a cui si aggiungono anche 6.038 tamponi antigenici): dei 77 nuovi casi di contagio, 50 sono asintomatici, mentre 27 hanno riportato sintomi; questi i dati relativi all'andamento della pandemia, aggiornati a oggi, venerdì 25 giugno, e diramati come di consueto dall'Unità di Crisi regionale. Il tasso di incidenza, vale a dire il rapporto tra tamponi risultati positivi su quelli analizzati, si attesta invece all'1,17%, in netto calo rispetto alla giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore, in Campania, si sono registrati purtroppo anche 8 nuovi decessi: di questi, 2 sono deceduti nelle ultime 48 ore, mentre 6 sono deceduti in precedenza ma sono stati registrati ieri.

La campagna vaccinale, intanto, procede, anche se a rilento nelle ultime settimane. I vaccini contro il Coronavirus hanno però fatti sì che la curva del contagio si abbassasse, così come la pressione sul sistema sanitario regionale, che si traduce con un minor numero di ricoverati negli ospedali campani. Come riportato nel bollettino odierno, i ricoverati in terapia intensiva sono 20, lo stesso numero registrato anche ieri, mentre i ricoverati in degenza ordinaria sono 240, ovvero 12 in meno rispetto a ieri. Ecco di seguito il report sullo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali della Campania, come riportato nel bollettino odierno dell'Unità di Crisi: