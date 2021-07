Sono 107 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 7.304 tamponi molecolari analizzati nei laboratori regionali. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Regione Campania, nel consueto bollettino quotidiano. Sono invece 7 i nuovi decessi registrati, di cui uno avvenuto nelle ultime 48 ore e sei deceduti in precedenza ma registrati ieri. Calano in maniera drastica i ricoveri: 236 i ricoverati totali, ma per la prima volta i ricoveri in terapia intensiva scendono sotto le venti unità. Sono 19 le persone in terapia intensiva, contro i 217 nei reparti di degenza ordinaria.

Questo il report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656;

Posti letto di terapia intensiva occupati: 19

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*posti letto Covid e Offerta privata)

Posti letto di degenza occupati: 217

Intanto, sulla presenza delle varianti in tutta la Campania, è intervenuto il presidente della Regione Vincenzo de Luca che ha lanciato l'allarme: "In Campania presenza preoccupante di variante Delta. Abbiamo trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una festa a Palma di Maiorca tornati positivi al Covid". E su Napoli: "Forte preoccupazione, in città registriamo una grande resistenza a vaccinarsi". Due situazioni che creano apprensione in vista dell'estate e, soprattutto, di settembre quando cioè si avvicinerà la nuova stagione influenzale. L'obiettivo è accelerare quanto più possibile la campagna vaccinale, dove a Napoli manca ancora oltre il 30% della popolazione, pari ad oltre 300mila persone.