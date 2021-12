Covid Campania, 1.087 contagi e 4 morti: bollettino di mercoledì 1 dicembre 2021 Sono 1.087 i nuovi casi positivi a Covid in Campania, con un tasso di positività del 3,21% giornaliero. Altri 4 i decessi, salgono a 341 i ricoveri in ospedale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 1.087 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania, su 33.833 tamponi analizzati tra molecolari e antigenici. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania, nel consueto bollettino giornaliero relativo all'andamento dell'emergenza pandemica in regione. Il tasso di positività è dunque al 3,21% giornaliero, ancora di oltre un punto più alto della media nazionale.

Sono quattro invece i nuovi decessi, di cui tre nelle ultime 48 ore ed un quarto deceduto in precedenza ma registrato soltanto ieri. Le persone ricoverate per Covid salgono invece a 341 unità: di queste, 23 sono in terapia intensiva ed altre 318 nei reparti di degenza ordinaria. Questo invece il report posti letto su base regionale comunicato dalla Regione Campania:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 23

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 318

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

Tra le vittime del Covid c'è anche don Emilio Tamburrino, della parrocchia di San Pietro Apostolo di Parete in provincia di Caserta. Il parroco era risultato positivo al Covid lo scorso 15 novembre ed era ricoverato al Cotugno. Guarito, invece, monsignor Sergio Melillo, vescovo della diocesi di Ariano Irpino: dopo diverse settimane di positività a Covid-19, è finalmente risultato negativo ai tamponi di controllo ed è dunque pienamente guarito.