È morto di Covid don Emilio Tamburrino, parroco di Parete (Caserta) È morto don Emilio Tamburrino della parrocchia di San Pietro Apostolo di Parete, risultato positivo al Covid lo scorso 15 novembre e ricoverato al Cotugno.

È morto don Emilio Tamburrino, parroco della Chiesa San Pietro Apostolo di Parete, in provincia di Caserta. Il parroco era risultato positivo al Covid lo scorso 15 novembre. Era ricoverato da quindi giorni all'ospedale Cotugno di Napoli, specializzato nella cura di persone affette da malattie infettive. Con il passare dei giorni, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso avvenuto quest'oggi, mercoledì 1 dicembre. Proprio ieri, 30 novembre, don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, in provincia di Napoli, aveva spiegato a Fanpage.it che don Emilio stava «molto male».

A dare notizia della positività di don Emilio Tamburrino era stata la stessa chiesa di Parete sulla sua pagina Facebook. Per il parroco di Parete, originario di Trentola Ducenta, sempre in provincia di Caserta, si era attivata una vera e propria preghiera comune. Entrambe le comunità cittadini, infatti, avevano espresso la loro vicinanza a don Emilio Tamburrino, anche con numerosi messaggi sui social. «La nostra diocesi, noi siamo diocesi di Aversa, con il nostro vescovo Angelo Spinillo e tutti i confratelli – aveva spiegato don Maurizio Patriciello a Fanpage.it. ha fatto partire una catena di preghiera».

L'appello di don Patriciello ai fedeli

Il parroco di Caivano aveva deciso di pubblicare sulla sua pagina Facebook un appello rivolto ai numerosi fedeli che lo seguono affinché pregassero per don Emilio. «Aiutatemi a pregare per un mio caro amico sacerdote – si legge nel post su Facebook – Si chiama don Emilio. Un uomo pieno di vita. In ospedale sta combattendo un'aspra battaglia contro l'invisibile che ha messo in ginocchio il mondo». Un appello che aveva raccolto migliaia di reazioni e commenti da parte delle tante persone che seguono il parroco di Caivano sulla sua pagina social.