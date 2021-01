Un neonato di pochi mesi tra i casi positivi al Coronavirus a Castelnuovo Cilento, in provincia di Salerno. Lo ha annunciato lo stesso sindaco del comune cilentano, Eros Lamaida, che ha avvisato la comunità della positività di altre otto persone all'interno della città, tra cui appunto il neonato di soli pochi mesi. Si tratta di persone tutte asintomatiche e che si trovano in isolamento: le loro condizioni di salute sono considerate buone.

Nel comune cilentano di poco meno di tremila abitanti, la situazione appare insomma sotto controllo. Anche se a fare scalpore è appunto la positività del piccolo di pochi mesi al tampone molecolare che ha riscontrato la presenza dell'infezione da CoViD-19 anche in lui, oltre agli altri sette cittadini di Castelnuovo. In tutta la provincia di Salerno ci sono ancora 23.648 persone positive al Coronavirus stando all'ultimo aggiornamento dell'Azienda Salernitana Locale di Salerno. Si tratta del 37,53% dell'intero numero di casi positivi presenti in Campania al momento, seconda provincia dopo quella di Napoli. L'annuncio degli otto casi positivi di Castelnuovo Cilento è stato dato dal sindaco Eros Lamaida, attraverso un avviso sulla propria pagina Facebook: "Ci sono otto nostri concittadini in isolamento perché affetti dal Covid-19", ha detto il primo cittadino del comune immerso nel verde del Cilento, non distante da Casal Velino ed altre rinomate località balneari cilentane, "e tra loro, un piccolo capolavoro di uomo di pochissimi mesi di vita. Stanno tutti bene. Rimaniamo, come siamo, umani", ha concluso il sindaco Lamaida, "Castelnuovo Cilento c'è".