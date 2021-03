Sono 1.894 i nuovi casi di Coronavirus a Napoli città nell’ultima settimana di febbraio (dal 22 al 28), con un aumento del 49% rispetto alla settimana precedente, quando i positivi erano 1.275. Un vero e proprio boom che ha colpito soprattutto le fasce più giovani, con contagi quasi raddoppiati. La fascia dei 19-30enni è passata da 139 a 218 contagi, quella tra i 31 e i 45 anni da 139 a 226. Ma incrementi si registrano in tutte le altre fasce. È quanto emerge dallo studio condotto dalla task force del Comune di Napoli, coordinata dal professor Giuseppe Signoriello (Unità di Statistica Medica, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”), da Simona Signoriello e Vittorio Simeon, con la collaborazione di Francesca Menna, assessore alle pari opportunità, libertà civili e alla salute al Comune di Napoli. “L’incremento dei casi COVID-19 rispetto alla settimana precedente (dal 15/02 al 21/02) – conclude lo studio – è stato del 49%. Questo aumento è evidente in tutte le classi di età con valori maggiori nella fascia 14-75 anni. Il quadro attuale è di estrema attenzione”.

Contagi a Napoli sù del 49%

Nell’ultima settimana (dal 22/02 al 28/02), scrive il Comune, “nella Città di Napoli l’incremento dei casi COVID-19 rispetto alla settimana precedente (dal 15/02 al 21/02) è stato del 49%. Questo aumento è evidente in tutte le classi di età con valori maggiori nella fascia 14-75 anni. Il quadro attuale è di estrema attenzione”. In particolare, sono stati notificati 1.894 casi con un incremento del 49% rispetto alla settimana precedente (dal 15/02 al 21/02) nella quale i casi notificati erano stati 1.275. L’incidenza settimanale per 100.000 abitanti è ora pari a 197 casi. Nel confronto tra l’incidenza (casi per 100.000 abitanti) tra la Città di Napoli e la Campania (Figura 2) si evidenzia, soprattutto nella prima parte della seconda ondata una maggiore incidenza di COVID-19 nella Città di Napoli, mentre nell’ultimo periodo è la Regione Campania a presentare valori di incidenza maggiori.

Nel periodo dal 1 Agosto 2020 al 28 Febbraio 2021 il numero dei infezioni COVID-19 nella città di Napoli è stato pari a circa 47.123 casi. Dopo una fase di forte crescita giornaliera dei casi fino all’inizio di Novembre 2020, con oltre mille casi notificati in un giorno (6 Novembre), è seguita una diminuzione dell’incidenza terminata verso la fine di Dicembre (Figura 1). Nella prima parte di Gennaio 2021 si è osservato un periodo di sostanziale stabilità del contagio, seguita da una fase attuale di incremento del contagio.

La fascia d'età più colpita tra 19 e 45 anni

Nella Figura 3 è mostrata l’incidenza settimanale per classi d’età per 100.000 abitanti a partire da Gennaio 2021. L’aumento dell’incidenza dell’ultima settimana (dal 22/02 al 28/02) è evidente in tutte le classi di età con valori elevati nella fascia di età 14-75 anni. In particolare, ritorna ad avere valori di incidenza alti la classe di età 19-30 anni determinante durante la fase iniziale della seconda ondata per l’aumento del contagio.