Costruiscono una strada abusiva in mezzo ai boschi di Castel Morrone: arrivano i carabinieri Una strada abusiva lunga 30 metri e larga 3 nei boschi di Castel Morrone, nel Casertano: arrivano i carabinieri e fermano tutto, denunciate tre persone.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I carabinieri transennano l’area sequestrata

Stavano costruendo una strada all'interno di un bosco, senza alcuna autorizzazione. Bosco che, tra le altre cose, era sottoposto a un vincolo paesaggistico. La scoperta dei carabinieri della Forestale di Caserta è avvenuta in località "Castagneto", nel comune di Castel Morrone. Tutta l'area è stata posta sotto sequestro, mentre i tre comproprietari dei fondi boschivi interessati sono stati deferiti in stato di libertà per violazione urbanistica, deturpamento e danneggiamento di bellezze naturali.

Una parte della strada in costruzione abusivamente

L'area interessata, nello specifico, oltre ad avere un vincolo paesaggistico ed un fiume di acque pubbliche, si trova in un'area composta da un bosco ceduo (i boschi che vengono periodicamente tagliati, lasciando tuttavia interrati i ceppi e i pedali da cui rinasceranno altri arbusti, ndr): eppure i tre avevano disposto lavori con un mezzo meccanico, con il quale venivano estirpati e danneggiati anche gli apparati radicali degli alberi, impedendone di fatto la futura ricrescita. Il tutto senza alcun permesso o autorizzazione. La strada in questione era lunga 30 metri per 3 metri di larghezza: per scavarla è stato necessario anche fare lavori di sbancamento, ovvero di rimozione dei terreni, per un'altezza di 2,10 metri. I carabinieri forestali hanno però interrotto i lavori abusivi, e denunciato i tre comproprietari dei terreni, che ora dovranno rispondere di violazione urbanistica, deturpamento e danneggiamento di bellezze naturali davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.