Costringe il figlio di 10 anni a rubare vestiti al centro commerciale Campania: denunciato 44enne L’uomo ha costretto il bambino ad impadronirsi di una busta appartenente a un cliente che aveva appena fatto acquisti all’interno del centro commerciale.

A cura di Valerio Papadia

Ha indotto il figlio, un bambino di 10 anni, a rubare una busta contenente numerosi vestiti, appena acquistati da un altro uomo all'interno del centro commerciale Campania a Marcianise, nella provincia di Caserta: per questo, nella mattinata odierna, un uomo di 44 anni è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri per furto con destrezza.

Questa mattina, nella stazione dei carabinieri di Marcianise, si è presentato un uomo, vittima del furto, che ha raccontato di essere stato derubato, all'interno di uno dei negozi del noto centro commerciale, di una busta contenente capi d'abbigliamento appena acquistati per un valore complessivo di oltre 600 euro.

I militari dell'Arma, grazie alle immagini delle telecamere interne al centro commerciale Campania, sono riusciti a ricostruire l'accaduto: il 44enne, dopo aver effettuato alcuni giri di perlustrazione intorno alla vittima, ha costretto il figlio di 10 anni, con il quale si trovava nel centro commerciale, a rubare la busta al malcapitato cliente.

Sempre grazie ai filmati delle telecamere, i carabinieri sono riusciti a individuare la targa dell'auto con la quale il 44enne e il bambino si sono allontanati e li hanno così identificati: l'uomo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima.