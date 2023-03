Cosa si mangiava ad un matrimonio di lusso a Napoli negli anni Sessanta: menù e prezzo Quanto costava un matrimonio di lusso a Napoli negli anni Sessanta? Per rispondere a questa domanda occorre scavare fra vecchi menù di oltre mezzo secolo fa.

A cura di Redazione Napoli

Sessant'anni fa, cosa mangiavano i nostri padri o i nostri nonni ad un matrimonio di lusso a Napoli? Di certo c'è da dire che anche nelle location più prestigiose i cibi proposti erano ben diversi da quelli odierni. Più semplici e basilari. E i prezzi? Sicuramente ora come allora, per pochi. Se al giorno d'oggi un matrimonio a Napoli costa almeno 30mila euro, tenendo conto di vestiti, fotografo, fiori, trasporti e banchetto nuziale, all'epoca i prezzi erano sicuramente più contenuti. Ma non certo bassissimi , se il luogo per la festa era di lusso come l'albergo Excelsior sul Lungomare di Napoli.

Un cena con buffet era senza molti fronzoli: cocktail e, appunto, selezione di antipastini e dolci a buffet. Alcune documentazioni come i menu o i preventivi degli anni Sessanta (1961 per la precisione) ci vengono in aiuto per ricostruire i fasti d'un tempo (ma erano davvero fasti?),

Il cocktail di nozze si apre col bar con aperitivi e poi prevede, pommes chips, mandorle salate, olive e noccioline. Poi si passa al buffet: canapès (sono quei piccoli antipastini su fettine di pane senza crosta) all'acciuga, al fegato d'oca, gamberetti, prosciutto, ovalini al salame al prosciutto e formaggio. E ancora: rustici caldi bouchée à la reine (è un antipasto francese molto in voga negli anni passati) bastoncini all'acciuga, arancini e i wrustel, un prodotto che oggi è pressoché bandito dalle tavole dei ricevimenti matrimoniali poiché considerato non elegante e dozzinale. Poi, i dolci: macedonia di frutta al Maraschino (un vecchio liquore della Dalmazia ottenuto dalla distillazione delle ciliegie marasche), un parfait moka, ovvero un semifreddo al caffè e pasticceria mignon.

Il costo di un matrimonio alla napoletana

E i prezzi? Quanto costava anni fa un matrimonio di lusso alla napoletana? I preventivi dell'epoca dicono dalle 5.500 alle 6.500 lire a persona. Con lo strumento dell'Istat che calcola le rivalutazioni monetarie in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie, scopriamo che le 5.500 lire del 1961 erano 85,13 euro di oggi, (pari a 164.835 lire col vecchio conio); 6.500 lire dell'epoca, opportunamente rivalutate, erano pari a 100,61 euro di oggi (ovvero 194.805 lire).

Negli anni Settanta, invece, i matrimoni di lusso a Napoli erano caratterizzati da un'ampia varietà di piatti come il risotto alla pescatora, la pasta con le vongole, il pesce spada alla griglia, il pollo alla cacciatora e il vitello tonnato. Inoltre, c'erano anche piatti di contorno come le melanzane alla parmigiana e le patate al forno.