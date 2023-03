Cosa si mangiava ad un matrimonio napoletano negli anni Settanta? Cosa si mangiava cinquant’anni fa ad un matrimonio partenopeo? Le pietanze vi stupiranno: alcune sono letteralmente sparite dai menù dei ristoranti.

Scavare nei vecchi cassetti, dai rigattieri o in quelle vecchie librerie che nascondono vere e proprie meraviglie: fotografie d'epoca, cartoleria vintage o vecchie cartoline, riserva sempre emozioni e sorprese. Sicuramente l'analisi di vecchi archivi del genere è fonte inesauribile di confronti col presente. Abbiamo già raccontato, ad esempio, quanto costava mangiare una pizza negli anni Ottanta a Napoli.

Ora, invece, potremmo avere una risposta – seppur parziale – ad un'altra domanda: cosa si mangiava ad un matrimonio napoletano negli anni Settanta? Anzitutto : cosa intendiamo per matrimonio napoletano o ‘alla napoletana'? Oggi che gli stili e le tradizioni sono stati annacquati dai trend stranieri e dalle tendenze dei social network ci sono davvero tanti fattori da considerare. Ma negli anni Settanta-Ottanta, il matrimonio napoletano era un pranzo post-cerimonia nuziale, solitamente dalle 3 del pomeriggio fino alle ore 22-23. Pranzo luculliano? Non sempre perché molto dipendeva (e dipende) dalle condizioni economiche degli sposi.

La scelta era ed è sempre la stessa: prediligere il pranzo con innumerevoli portate o un servizio limitato in luogo di un luogo panoramico e spettacolare? Per un matrimonio meglio il ristorante col panorama o col menu più lungo?

Leggi anche Pizza napoletana con farina di grilli, la provocazione di Sorbillo fa arrabbiare il food influencer Biagiarelli

In aiuto ci può arrivare un documento datato ottobre 1972, per un pranzo di nozze d'argento tenuto a Napoli in uno dei ristoranti per cerimonie più noti di Napoli, nella zona di via Aniello Falcone. Oggi anche i pranzi per le nozze d'argento (ovvero 25 anni di matrimonio) sono pressoché identici a quelli matrimoniali. Prima non era così.

E dal menù si può intendere chiaramente che si trattava di pietanze eleganti, tradizionali ma quasi basilari nella loro semplicità: inossidabile l'aperitivo di benvenuto, un must dalla notte dei tempi, e poi l'antipasto (all'epoca andava fortissimo l'abbinata prosciutto-melone) . Poi i cannelloni che oggi difficilmente fanno parte del menù tipo di una cerimonia nuziale, oggi si preferiscono crostacei con pasta o elaborati risotti di pesce. Poi un piatto che è sparito da ogni cucina professionale: pesce con insalata russa.

Per insalata russa s'intende un classico delle feste natalizie, ovvero il piatto di verdure lessate e patate tagliate a dadini e condite con abbondante maionese. E ancora: noce di vitello al forno (noce è un taglio di carne composto da quattro muscoli) con contorni. Dulcis in fundo, macedonia con gelato, torta e caffè. Niente confettate, men che meno l'attualissimo "angolo cubano" con rum e sigari: insomma, siamo lontani anni luce da quello che c'è oggi in tavola ad un matrimonio napoletano. E qualcuno ha nostalgia di questa semplicità.