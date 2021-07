in foto: Costiera Amalfitana, immagine di repertorio

Senso unico alternato sulla Strada Statale 163 Amalfitana, in prossimità di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, tra il chilometro 48,150 e il chilometro 48,250, da domani, venerdì 9 luglio, fino alla fine del mese. Bisogna completare i lavori di messa in sicurezza di un costone di roccia nei pressi del chilometro 48,200, che sono in capo a una ditta privata. La circolazione sarà regolata per tutto questo periodo da semafori che saranno posti su ambo i lati del cantiere. All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli ed il limite di velocità di 30 chilometri orari. Lo comunica l'Anas, società del Gruppo Fs Italiane.

La SS 163 è una delle strade più trafficate d'estate in Campania, perché collega la penisola Sorrentina con la Costiera Amalfitana, prese d'assalto generalmente dai turisti e dai visitatori che vogliono godere delle bellezze del paesaggio. Solo lo scorso aprile, dopo 2 mesi di lavori, la SS 163 era tornata percorribile dopo una grossa frana avvenuta il 2 febbraio che aveva interessato il versante roccioso ‘Vagliendola', spaccando in due la Costiera Amalfitana. I nuovi lavori sono relativi, invece, “alla messa in sicurezza di un costone roccioso situato in adiacenza del km 48,200 della strada statale 163 “Amalfitana”, si rende necessaria una limitazione alla circolazione nel territorio comunale di Vietri sul Mare (SA). Nel dettaglio, a partire da domani, venerdì 9 luglio, e fino alla fine del mese sarà attivo il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, tra il km 48,150 ed il km 48,250. A seguito dell’avvenuta comunicazione dell’ultimazione dell’intervento verrà ripristinata la regolare circolazione, con la rimozione del precedente restringimento di carreggiata istituito mediante new jersey”.