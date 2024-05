video suggerito

Cosa sono i pannelli luminosi installati nelle strade di Napoli in questi giorni I display sono stati posizionati davanti agli ingressi di Gallerie e sottopassi: cosa sono e a cosa servono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Grandi totem con display luminosi sono apparsi negli ultimi giorni in alcune strade di Napoli. Alti circa 4 metri, con mega-schermi digitali in cima, questi pannelli sono stati posizionati in prossimità degli ingressi delle Gallerie e dei sottopassi cittadini, come la Galleria Vittoria a Chiaia e il sottopasso Claudio a Fuorigrotta, suscitando lo stupore di automobilisti e motociclisti. Alcuni cittadini si sono chiesti se si tratti di un nuovo dispositivo per misurare la velocità dei mezzi e fare, eventualmente le multe, sul modello dei tutor annunciati dall'amministrazione comunale come strumento per ridurre gli incidenti stradali, o di avvisi per eventuali nuove Ztl. Ma di cosa si tratta effettivamente?

Cosa sono i pannelli con display installati a Napoli

A quanto apprende Fanpage.it, da fonti del Comune di Napoli, questi grandi display sono in realtà dei pannelli a messaggio variabile, che saranno collegati ad un sistema di telecamere per monitorare e dare informazioni sul traffico, in particolare all'interno di Gallerie e sottopassi. Tutte le gallerie di Napoli (Galleria di Posillipo, Galleria Quattro Giornate, Galleria della Vittoria, Sottopasso Claudio, Galleria Asse Viario Vomero-Soccavo-Pianura ingresso Via Pigna) saranno dotate di questi display per motivi di sicurezza.

Sugli schermi luminosi potranno essere trasmessi messaggi istituzionali utili, informazioni sul traffico, avvisi sulla chiusura o apertura di gallerie o sottopassi, e altre informazioni che dovessero rendersi necessarie o urgenti. Il progetto è in via di ultimazione, a quanto apprende Fanpage.it. Nelle notti del 16 e 17 maggio la Galleria di via Pigna sarà chiusa dalle 21 alle 6 per installare i pannelli. Negli scorsi mesi sono state installate le telecamere all'interno di gallerie e sottopassi. Il progetto del sistema integrato di monitoraggio intelligente delle gallerie stradali è finanziato con i fondi del Pon Metro Gallerie.

Leggi anche A Napoli nuove strisce pedonali rialzate contro incidenti mortali, le strade dove saranno installate

Come funzionerà il sistema di controllo stradale centralizzato

I pannelli saranno integrati con i sistemi di controllo della qualità dell'aria, attualmente presenti nelle gallerie, e con il sistema di controllo stradale cittadino anche attraverso i nuovi semafori intelligenti. Tutto sarà monitorato dalla Sala Operativa centrale per gestire i flussi di traffico e controllare gli impianti in galleria. Assieme ai pannelli a messaggio variabile, il sistema comprende anche una 50ina di telecamere normali, un'altra 40ina di telecamere termiche, altre telecamere per il rilevamento delle targhe, megafoni con altoparlante per le comunicazioni e un sistema di monitoraggio per allagamento nel sottopasso Claudio.

I tutor nelle Gallerie contro gli incidenti

I nuovi pannelli, quindi, non sono né tutor per la velocità in galleria né cartelli di Ztl. Il Comune di Napoli sta lavorando effettivamente per attivare i tutor, in collaborazione con Autostrade per l'Italia, tra i leader nel settore. Ma questi ultimi dispositivi richiedono, spiegano da Palazzo San Giacomo, "una tecnologia speciale, con portali dedicati".