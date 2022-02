Cosa fare per Carnevale 2022 a Napoli: eventi e feste per bambini e adulti Carnevale 2022 a Napoli, gli eventi in città. Dagli spettacoli all’Edenlandia a Chocoland al Vomero. Al Palazzo Reale c’è il Gran Ballo di Corte.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Arriva il Carnevale e, dopo quasi 24 mesi causa Covid, tornano gli appuntamenti più tradizionali anche a Napoli: bimbi in maschera per le strade del centro, adulti a corredo, tanti spettacoli sparsi per la città, con eventi a tema per grandi e piccoli. Dagli spettacoli per i più piccini all'Edenlandia al Gran Ballo di Corte al Palazzo Reale, ma anche l'atteso appuntamento con Chocoland al Vomero, altro immancabile evento ad hoc in occasione del Carnevale, che in questo 2022 vuole tornare ad essere il più possibile simile a quelli di era pre-Covid.

Carnevale 2022 all'Edenlandia

L'appuntamento tradizionale è quello all'Edenlandia, il grande parco giochi sorto a Fuorigrotta. Diversi gli appuntamenti per il 26 e 27 febbraio: dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 19 con il "Trucca Bimbi", riservato a chi vorrà "mascherarsi" sul posto. Dalle 11 alle 18, ci sarà lo stand di Iolanda Sweets con le sue plastiline dai mille colori, quindi l'appuntamento più atteso: la "Grande Sfilata di Carnevale" (16.30-18), con premi per i primi tre classificati (voucher da 100, 50 e 30 euro da spendere per una giornata gratis sulle giostre). Eventi anche lunedì 28 febbraio, mentre per martedì grasso, 1° marzo, nuova esibizione di Giacomago, il mago del parco. Gli eventi sono gratuiti, mentre per partecipare alla sfilata, prenotazioni ed info, basterà scrivere su WhatsApp al numero 0815939106 oppure contattare il parco sui social.

Il Ballo di Corte a Palazzo Reale

Per grandi e piccini, un altro appuntamento da non perdere è al Palazzo Reale di Napoli, dove si terrà il Gran Ballo di Corte. Da sabato 26 febbraio a martedì 1° marzo, diversi gli appuntamenti per il gran ballo con interpreti Re Ferdinando e la Regina Maria Carolina. Spettacoli dell'associazione Le Nuvole che si terranno alle 15 e alle 17 (sabato, lunedì e martedì) e alle 10, 12, 15 e 17 (domenica). Otto euro l'ingresso per i bambini, 8 euro + 6 di ingresso a Palazzo Reale per gli adulti. Per tutte le info, qui l'evento.

Chocoland al Vomero per i più golosi

Appuntamento al Vomero invece per Chocoland, la grande manifestazione all'insegna della cioccolata in ogni sua forma. Gli stand hanno aperto già dal 24 febbraio, ma gli appuntamenti proseguono fino al martedì grasso, tra stand, manifestazioni, sfilate. Il tutto assieme a tonnellate di cioccolata, l'alimento più ghiotto per adulti e bambini. Tutte le info per Chocoland sono reperibili qui.