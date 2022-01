Cosa fare in caso di eruzione dei Campi Flegrei: a Pozzuoli distribuiti opuscoli casa per casa Il Comune di Pozzuoli ha iniziato la distribuzione di opuscoli informativi sul rischio vulcanico dei Campi Flegrei e delle aree di attesa in caso di eruzione.

A cura di Valerio Papadia

Gli opuscoli sui Campi Flegrei distribuiti dal Comune di Pozzuoli

Il supervulcano dei Campi Flegrei è attivo e, per l'estensione della sua caldera, per la densità della popolazione che vi abita e per la natura del vulcano, è considerato uno dei più pericolosi d'Europa, se non del mondo. Per consapevolizzare maggiormente la popolazione riguardo i rischi e i comportamenti da adottare in caso di una eventuale eruzione del supervulcano, in un'area che è altamente sismica a quasi quotidianamente fa registrare terremoti – l'ultimo proprio ieri, 3 dicembre – il Comune di Pozzuoli, di concerto con la Protezione Civile, ha cominciato la distribuzione casa per casa di opuscoli informativi sui Campi Flegrei, nei quali vengono rese note anche le aree di attesa in caso di eruzione, alle circa 30mila famiglie del territorio.

"La nostra intenzione è di condividere in modo semplice e chiaro gli elementi di base del Piano di emergenza Comunale – ha fato saper il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, nel dare la notizia alla cittadinanza – con l’indicazione dei comportamenti che i cittadini sono chiamati a tenere nei diversi tipi di emergenza per una ottimale salvaguardia della loro sicurezza. Noi riteniamo che la conoscenza cammini di pari passo con la prevenzione. Un cittadino consapevole dei rischi e preparato a comportarsi in modo adeguato nei momenti di emergenza, sarà anche in grado di vigilare, avvisare, chiedere aiuto e di collaborare con i soccorritori. Nessun piano di protezione civile può infatti funzionare senza la partecipazione attiva dei cittadini. Il buon senso impone ad ognuno di noi di leggerli con attenzione e di promuoverne la conoscenza all’interno della famiglia e nella società".