Cosa è stato sequestrato ai Quartieri Spagnoli nel blitz: 110mila euro, Rolex, droga e armi Maxi operazione all’alba ai Quartieri Spagnoli, nel centro di Napoli; Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza hanno passato al setaccio edifici e abitazioni.

A cura di Nico Falco

Questa mattina, 7 settembre, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno assediato i Quartieri Spagnoli; maxi-blitz da 300 tra agenti e militari, condotto in contemporanea con quello di Tor Bella Monaca, a Roma, e che arriva poche ore dopo l'operazione analoga messa a segno a Caivano (Napoli); dall'alba sono state effettuate decine di perquisizioni, gli operatori hanno passato al setaccio abitazioni private e aree comuni degli edifici. Nel bilancio dei sequestri quasi 110mila euro in contanti, oltre ad armi, munizioni, droga e tre Rolex.

Blitz ai Quartieri Spagnoli, in campo 300 agenti e militari

Per l'attività è stato impiegato personale di differenti forze di polizia, tra cui Squadra Mobile di Napoli, commissariato Montecalvario, i militari di diverse Compagnie del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, del Nucleo Investigativo, squadre di Intervento Operativo del 10° Reggimento Campania, Aliquote Pronto Impiego del Comando Gruppo Napoli, i motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli, il Gruppo Pronto Impiego Napoli, Gruppo Giugliano in Campania e Gruppo Torre Annunziata della Guardia di Finanza, con il contributo del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica, Reparto Prevenzione Crimine, Reparto Volo, Unità Cinofile, Reparto Mobile, Unità Operative di Primo Intervento.

Sequestrati 110mila euro in contanti

Quello che più spicca dai verbali è sicuramente la grossa quantità di denaro rinvenuta e finita sotto chiave: 108.355 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento delle attività illecite della zona. Circa la metà, 56mila, euro sono stati sequestrati nella stessa abitazione, dove è stato rinvenuto anche uno dei tre Rolex sequestrati.

E, ancora, la droga, nascosta per lo più in aree condominiali: 135 grammi di hashish, 95 grammi di cocaina e 5 di marijuana e due bilancini di precisione, oltre a un taccuino con dei nomi riconducibili all'attività di spaccio; un quantitativo decisamente basso per il giro di stupefacenti attivo ai Quartieri Spagnoli ma la spiegazione è probabilmente nel fatto che il blitz era "atteso", visti gli annunci del Viminale sulla pressione da attuare nelle aree ad alta densità criminale.

Nel capitolo armi, invece figurano 6 coltelli (due dei quali dietro un altarino di Padre Pio), una katana e uno sfollagente telescopico, oltre a una pistola Taurus calibro 22, nascosta in un ripostiglio condominiale, e numerose munizioni. Durante i controlli sono stati infine rinvenuti e sequestrati una coppia di documenti falsi, che erano nascosti in una cassetta di derivazione elettrica, e una telecamera che, posizionata in un appartamento e collegata ad un impianto di videosorveglianza, riprendeva l'esterno dello stabile.

Sono state arrestate in flagranza due persone, di cui una per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga ai fini di spaccio e l'altra per possesso di documenti di identificazione falsi, e sono state denunciate 6 persone; rintracciato e fermato un gambiano destinatario di una ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per atti persecutori. Durante i controlli alla circolazione sono state identificate 112 persone (di cui 40 con precedenti di polizia) e controllati 77 tra auto e scooter; altri 20 veicoli sono stati rimossi perché sprovvisti di assicurazione.