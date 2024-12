Corteo con 200 auto nere e Van a noleggio sul Lungomare di Napoli: protesta Ncc contro i decreti Salvini Lungo corteo di Ncc da Gianturco a Mergellina. Gennaro Lametta, di Federnoleggio Confesercenti: “Una manifestazione senza precedenti” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi



Oltre 200 anto nere e van a noleggio hanno sfilato questa mattina sul Lungomare di Napoli. È la protesta degli Ncc contro i decreti Salvini. Le vetture hanno marciato a passo d'uomo lungo l'asse costiero, con i clacson impazziti e sventolando bandiere dai finestrini, tra lo stupore dei napoletani e dei turisti. "Il mondo Ncc torna in piazza contro i decreti Salvini che stanno condannando gli operatori alla chiusura delle proprie attività", commenta in una nota Federnoleggio Confesercenti.

La manifestazione di protesta era stata annunciata per ieri, giovedì 12 dicembre – in concomitanza con le manifestazioni in molte principali città – ma la tappa napoletana è slittata di 24 ore a causa della concomitante presenza a Napoli dei Reali di Spagna, con il relativo piano di sicurezza predisposto da Questura e Prefettura che ha blindato proprio la zona del Lungomare e di Santa Lucia. Oltre alla sfilata dei Van che ha attraversato tutta Napoli, altri manifestanti oggi si sono radunati nel Porto e da qui hanno avviato un corteo verso la sede della Regione Campania in via Santa Lucia per unirsi al resto del corteo autorizzato dalla Questura. I manifestanti hanno chiesto al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, di intervenire.

Il corteo da Gianturco a Mergellina

Il corteo stamattina è partito alle ore 10,00 da via Gianturco, angolo via Grimaldi, per percorrere via Marina, via De Gasperi, piazza municipio per scendere da Cavalli di bronzo su via Acton, Galleria Vittoria, via Caracciolo, largo Sermoneta per poi tornare sempre su via Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro fino a alla statua del Re Umberto e concludere il corteo al Porto, che in via eccezionale ha concesso l’apertura dell’area dedicata agli Ncc che di solito apre solo quando ci sono le crociere.

"È stata una manifestazione senza precedenti – commenta Gennaro Lametta, di Federnoleggio Confesercenti – 150 vetture e Van, con circa 500 persone a bordo hanno attraversato tutta la città per esprimere il proprio dissenso verso le scelte del Governo. Mentre gli ultimi impegnavano la corsia preferenziale su via Marina, angolo via Sant’Erasmo, le prime macchine avevano già raggiunto via De Gasperi".