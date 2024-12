video suggerito

Filippo VI e Letizia di Spagna a Napoli, cerimonia al Teatro San Carlo con Sergio Mattarella Grande festa al Teatro San Carlo di Napoli per l’arrivo dei sovrani di Spagna: Re Filippo VI ha ricevuto il Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Scienze Sociali e Statistiche dalla Federico II. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Filippo VI e Letizia di Spagna sono a Napoli: il Re di Spagna ha ricevuto questo pomeriggio il conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Scienze Sociali e Statistiche da parte dell'Università Federico II di Napoli, alla presenza di Sergio Mattarella, che ha fatto gli onori di casa. I sovrani di Spagna questa mattina sono stati ospitati dal presidente della Repubblica a Villa Rosebery, a Posillipo, per poi raggiunte il teatro San Carlo di Napoli dove si è tenuta la cerimonia.

"Non potevamo fare di meglio, siamo contentissimi", le parole di Matteo Lorito, rettore della Federico II a margine della cerimonia, "ringraziamo tutti coloro che hanno organizzato questo evento bello e complicato. Una visita di stato è sempre un momento importante e un po' facciamo un bel regalo a Napoli perché portare la casa reale qui è sempre un'emozione per tutta la città, tant'è che abbiamo voluto farlo proprio al San Carlo".

Tanti gli applausi per i sovrani spagnoli al Teatro San Carlo, accolti con tutti gli onori dalla città partenopea, che fu dominio diretto di Madrid dal 1504 al 1713, fin quando nel 1759 il Re di Napoli abdicò in favore della corona di Spagna ma firmando al contempo una Prammatica Sanzione che "divise" definitivamente i Borbone di Spagna da quelli di Napoli, affidando il regno del Sud Italia al terzogenito Ferdinando, che di lì a poco lasciò i titoli di Re di Napoli e Re di Sicilia in favore del titolo unico di Re delle Due Sicilie, con la "garanzia" che i due territori di Spagna e di Napoli sarebbero rimasti sempre indipendenti l'uno dall'altro a livello dinastico e territoriale.