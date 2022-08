Molesta la fidanzata del vicino, poi li minaccia di morte: 50enne arrestato ad Arienzo L’uomo avrebbe mosso apprezzamenti non graditi alla donna per circa un anno. Poi l’aggressione in piazza Valletta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Corteggia e molesta la fidanzata del vicino di casa, poi minaccia la coppia di morte e per futili motivi. Apprezzamenti non graditi nei confronti della donna che andavano avanti da un anno e sono sfociati poi in un'aggressione verbale avvenuta stamattina ai danni della coppia. Nei guai un 50enne di Arienzo, in provincia di Caserta. L’uomo è stato sorpreso a piazza Valletta dai carabinieri della locale Stazione, mentre inveiva violentemente, anche con minacce di morte e per futili motivi, contro una sua vicina di casa e il suo fidanzato.

Il 50enne ha resistito all'arresto

I militari dell’Arma, a quel punto, sono prontamente intervenuti, riuscendo a bloccare l'uomo con non poche difficoltà. Il 50enne, infatti, secondo le prime ricostruzioni, ha resistito con violenti spintoni. Fino a quando i carabinieri sono riusciti a contenere l’aggressività fisica e verbale dell’arrestato, scongiurando ulteriori conseguenze.

La donna molestata costretta a cambiare le proprie abitudini

Gli immediati accertamenti hanno consentito di appurare che la condotta persecutoria nei confronti della vittima, consistente in pesanti ed insistenti apprezzamenti, perdurava da circa un anno, al punto da condizionare negativamente le abitudini di vita e la serenità della donna.

L'uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato per atti persecutori, resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata, di un cinquantenne del luogo. Il cinquantenne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, a disposizione della competente autorità giudiziaria.