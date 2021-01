Troppi incidenti al Corso Vittorio Emanuele, arrivano dissuasori sonori ogni 100 metri e limite massimo di velocità a 30 chilometri orari. Lo ha disposto il Comune di Napoli con l'ordinanza numero 65 pubblicata oggi, 27 gennaio. Terminati i lavori, con la sostituzione dei sanpietrini con l'asfalto, nel tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariati, le auto hanno anche cominciato a sfrecciare più velocemente e si sono verificati diversi incidenti stradali, anche con feriti. La II Municipalità Montecalvario-Avvocata, il 2 novembre scorso ha chiesto agli uffici tecnici comunali alcuni lavori aggiuntivi. Tra le proposte accolte ci sono quelle che prevedono l'istituzione del limite massimo di velocità fissato a 30 chilometri orari e bande sonore, ossia rallentatori acustici, ogni 100 metri, in entrambi i sensi di marcia. Istituiti anche due attraversamenti con le strisce pedonali all'altezza dei civici 456 e 565.

L'ordinanza entrerà in vigore a partire dall'installazione della nuova segnaletica stradale, nei prossimi giorni. I lavori al Corso sono stati ultimati nella parte maggiore la settimana scorsa, "in tempi record – ha commentato l'assessore alla Viabilità Alessandra Clemente – prima ancora che aprissero le scuole, abbiamo finito la fase più delicata del cantiere per il rifacimento di Corso Vittorio Emanuele. A seguito della rimozione del semaforo che regolava il senso unico alternato funzionale ai lavori. Seguiranno ancora alcuni lavori di rifinitura dei marciapiedi e del sottofondo stradale prima della posa definitiva dello strato di usura lungo tutta la strada. Seguiranno, inoltre, i lavori di istallazione della segnaletica e degli arredi".