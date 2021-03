Cambia da oggi il dispositivo traffico tra via Duomo e piazza Nicola Amore. Il nuovo provvedimento entrerà in vigore dalle 16:30 del 9 marzo e e lo sarà fino al 10 maggio 2021. Le modifiche alla viabilità sono state comunicate dal Comune di Napoli e sono dovute alle esigenze collegate ai lavori della Metropolitana di Napoli (tratta Dante – Garibaldi/Centro Direzionale – stazione Duomo). Le nuove norme verranno indicate in loco con apposita segnaletica stradale.

In particolare, con le modifiche all'attuale dispositivo traffico, il Comune ordina di istituire:

1. in via Duomo, il divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra via Tramontano e piazza Nicola Amore, eccetto i veicoli di soccorso e di emergenza che potranno accedere e uscire da via Duomo angolo via Tamontano;

2. la sospensione del senso unico di circolazione nel tratto di strada di via Duomo compreso tra Piazza Nicola Amore e via Tramontano;

3. in piazza Nicola Amore, tratto basso della piazza, dall'incrocio di via San Giovanni in Corte/via Starace all'incrocio di via Renovella/via Seggio del Popolo, n. 2 carreggiate separate con sensi di marcia contrapposti come riportato nel grafico allegato.

L'inaugurazione della stazione Duomo della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, in piazza Nicola Amore, dopo diversi rinvii (anche a causa Covid) è prevista per aprile, tra circa un mese. I lavori, avviati nel 2001, sono durati praticamente venti anni; i rallentamenti sono stati dovuti in parte anche al ritrovamento di reperti archeologici durante gli scavi. Il progetto è stato firmato dall'architetto Massimiliano Fuksas e dalla moglie Doriana Madrelli.