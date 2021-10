Corsi di lingua napoletana: 15 incontri tra storia e slang moderni all’Institut Français di Napoli Tornano i corsi di lingua napoletana all’Institut Français di Napoli. Quindici incontri durante i quali ci si potrà immergere in un mondo tutto partenopeo, tra storia della lingua e slang moderni, con esercitazioni sulla fonetica, sulla grammatica e tante curiosità. I corsi partiranno mercoledì 13 ottobre alle 18.

A cura di Federica Grieco

Il napoletano, per molti, più che un dialetto, è una lingua. Con radici che affondano in una tradizione antichissima, il dialetto partenopeo richiede, infatti, una certa pratica sia nel parlato sia nella scrittura. Con questo scopo, sono stati creati dei corsi proprio finalizzati a far conoscere fino in fondo questo dialetto a napoletani e non. Da mercoledì 13 ottobre 2021, infatti, alle ore 18, ritorneranno i "Corsi di lingua napoletana" all'Institut Français di Napoli, al Palazzo Grenoble di via Crespi 86.

15 incontri per conoscere la lingua napoletana

Saranno 15 gli incontri, che si terranno ogni mercoledì e durante i quali, chi deciderà di partecipare, potrà immergersi in un mondo tutto napoletano: dalla storia della lingua fino agli slang moderni, con esercitazioni sulla fonetica e sulla grammatica e curiosità sulle etimologie e non solo. Durante gli incontri, ci sarà anche la possibilità di assistere ad alcune performance di recitazione, danza e musica tutte dedicate alla città partenopea.

Un'idea, quella dei corsi di lingua napoletana, che prende ispirazione da un progetto lanciato oltre vent'anni fa, nel 1998, dal filosofo Jean-Noel Schifano, nonché l'allora direttore del Grenoble, che, rimasto affascinato dalla cultura napoletana, decise di investire su di essa. Questi corsi, che sono gratuiti, ma a numero chiuso, per cui richiedono la prenotazione, sono stati voluti dal console generale di Francia a Napoli, Laurent Burin des Roziers, e sono curati da Davide Brandi, autore e presidente dell'associazione "I Lazzari" e vicepresidente dell'Associazione Internazionale Alliance Européenne des Languages Régionales, che ha sede in Francia.