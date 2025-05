video suggerito

Corsa contro il tempo da Sorrento a Napoli, carabinieri scortano partoriente in ospedale: salva la bimba Una neomamma è arrivata in tempo in ospedale al Policlinico di Napoli grazie alla staffetta organizzata dai carabinieri di Sorrento; la bimba, affetta da una malformazione al cuore, dovrà essere operata.

A cura di Nico Falco

Una donna che sta per partorire, una bambina in procinto di nascere a cui è stata diagnosticata una grave malformazione cardiaca, chilometri di strada intasata dal traffico che separano la donna dall'ospedale: situazione critica, quella che è stata risolta dai carabinieri in Costiera Amalfitana con una corsa contro il tempo per arrivare, in meno di un'ora, da Sorrento al Policlinico di Napoli. E la vicenda si è risolta nel migliore dei modi: la neomamma è arrivata in ospedale, lei e la figlia stanno bene e la piccola dovrà affrontare nei prossimi giorni il delicato intervento chirurgico al cuore già preventivato.

È successo nella serata di lunedì scorso, 12 maggio. La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 20:30: a Sorrento una donna in gravidanza aveva rotto le acque e doveva raggiungere al più presto l'ospedale napoletano, dove l'attendeva l’attendeva l’équipe specializzata per la nascita della sua bambina, affetta da una grave malformazione cardiaca. Un problema che sembrava invalicabile: a quell'ora l Costiera è bloccata dal traffico e dalle code, soprattutto in direzione Napoli, e arrivare in tempi utili appariva impossibile. Vista la situazione di estrema urgenza, la pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sorrento, a bordo della loro Alfa Romeo Tonale in assetto di Pronto Intervento, ha organizzato la staffetta: ha preceduto l'auto con a bordo i futuri genitori aprendo la strada dalla penisola sorrentina fino a Napoli

Poco più di un'ora dopo la chiamata la coppia è riuscita in questo modo ad arrivare nel reparto di Ostetricia del Policlinico, dove la piccola è nata nelle ore successive senza ulteriori complicazioni; nei prossimi giorni sarà sottoposta all'intervento chirurgico. I carabinieri della Compagnia di Sorrento, fa sapere l'Arma, "che hanno seguito con partecipazione questa vicenda, si uniscono da lontano alle speranze dei suoi neo genitori affinché la bimba possa presto tornare a casa".