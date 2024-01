Corruzione e appalti al Rione Terra, a Nicola Oddati (Pd) contestati soldi, abiti sartoriali e viaggi L’imprenditore Musella avrebbe concesso “benefit” al politico in cambio del suo interessamento; i due arrestati insieme a Vincenzo Figliolia e Giorgio Palmucci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

In cambio del condizionamento per far assegnare l'appalto a Salvatore Musella, dirigente della Regione Campania ed ex componente della Direzione nazionale del Partito Democratico Nicola Oddati avrebbe ottenuto somme di denaro, ristrutturazioni edili gratis, abiti su misura e tre automobili a sua disposizione. Particolare contenuto nell'ordinanza firmata dal gip di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica – Sezione Seconda “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, frutto del lavoro investigativo di Polizia di Stato e Guarda di Finanza sulla presunta corruzione relativamente ad appalti tra cui quello per il Rione Terra di Pozzuoli (Napoli).

Appalti a Pozzuoli, arrestati ex sindaco ed ex dirigente regionale

I destinatari sono complessivamente 11. Per 4 di loro è stato disposto il carcere: Nicola Oddati, Salvatore Musella, l'ex sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia e Giorgio Palmucci, ex presidente di Enit e componente della commissione di valutazione delle offerte per la concessione relativa alla riqualificazione del Rione Terra. Per altri 2 indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari, gli ultimi 5 sono stati sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le accuse sono, a vario titolo, di concorso in turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e traffico di influenze illecite.

All'ex Pd Oddati viaggi, soldi e abiti sartoriali

L'appalto prevedeva l'aggiudicazione e la gestione di un imponente complesso turistico-alberghiero sulla Antica Rocca del rione puteolano, evacuato nel 1970 per la crisi bradisismica e poi completamente ristrutturato. Per assicurarsi di vincere la gara, hanno ricostruito i magistrati, Musella avrebbe versato periodicamente delle somme di denaro a Nicola Oddati, ma i "benefit" non sarebbero limitati a questo: avrebbe messo a sua disposizione tre automobili e gli avrebbe regalato anche abiti su misura, soggiorni in hotel e ristrutturazioni edili di cui avrebbero usufruito il politico e la compagna.