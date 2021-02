Sono 919 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania nella ultime 24 ore su 11.073 tamponi analizzati (di cui 587 antigenici). Di questi, 21 casi sono stati identificati da test antigenici rapidi. Gli asintomatici sono 891, mentre altri 7 pazienti, invece, presentano sintomi. Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Questi i dati del bollettino dell'Unità di Crisi per l'emergenza Covid19 in Campania, diffuso oggi, martedì 2 febbraio 2021, ed aggiornato alla mezzanotte di ieri. Si registra, quindi, un ribasso del tasso di positività (ossia il rapporto tra positivi e tamponi), che scende dall'11,80% all'8,29% circa.

In totale sono 224.098 i positivi in Campania, da quando è scoppiata la pandemia, lo scorso marzo, di cui 1.443 riscontrati tramite test antigenici, anche noti come tamponi rapidi. Mentre il totale di tamponi è di 2.440.638, di cui 27.446 antigenici. Si contano purtroppo 38 deceduti, dei quali 15 deceduti nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri​.​. Mentre il totale dei deceduti è di 3.803. I guariti del giorno invece sono 1.355, mentre i positivi totali 158.436.

Il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 103

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.480

** Posti letto Covid e Offerta privata.

Da ieri intanto, seppur nel caos generale, hanno riaperto alla didattica in presenza le scuole superiori della Campania: apertura, tuttavia, a macchia di leopardo. Proteste a Napoli, dove gli studenti hanno manifestato ai licei Sannazaro, Pansini e Vittorini, chiedendo un rientro in classe in sicurezza. Proteste anche da casa, con gli studenti rimasti in Dad che hanno spento simbolicamente i propri computer. In altri comuni invece le scuole sono rimaste chiuse per disposizioni comunali: a Torre Annunziata, Ottaviano, Avellino ed altri comuni ancora, riapriranno alla didattica in presenza solo la prossima settimana, mentre a Sorrento la riapertura è fissato addirittura per il 1° marzo.