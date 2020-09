Molti dimessi nel giro di 24 ore, ma anche moltissimi nuovi positivi: con i 274 nuovi contagiati di ieri restano ancora molto alti i numeri di quella che, come l'ha definita il governatore Vincenzo De Luca, può essere considerata la seconda ondata della pandemia in Campania. Gli ultimi dati disponibili, diffusi ieri dalla Protezione Civile e dall'Unità di Crisi regionale, fotografano la situazione alla mezzanotte precedente: 6.104 tamponi analizzati e 274 positivi (complessivamente in contagiati in Campania dall'inizio dell'epidemia sono quindi 11.629. Riguardo la situazione ospedali, 325 persone sono ricoverate con sintomi (-57) e altre 29 sono in Terapia Intensiva (+2), mentre in isolamento domiciliare risultano 5.127 persone (+278). Nelle ultime 24 ore ci sono stati un decesso (in totale 460) e 50 guariti (in totale 5.688), gli attualmente positivi sono quindi 5.481 (+223).

La curva dei contagi in Campania è in costante salita, il numero dei nuovi positivi già da giorni si attesta tra i 150 e i 200. Dall'inizio di settembre risultano contagiate 4.461 persone, più di quante sono state conteggiate nei mesi di marzo e aprile, nel pieno della pandemia: a marzo ne erano state 2.218 e ad aprile 2.213, per un totale di 4.431. Il presidente De Luca ha annunciato che, se la curva non dovesse invertirsi, la scelta cadrebbe su nuovi mini-lockdown.

Secondo una ricerca realizzata da un pool di ricercatori napoletani pubblicata sulla numero di aprile di quest'anno della rivista internazionale Infection Control & Hospital Epidemiology della Cambridge University, l'acqua ossigenata potrebbe aiutare nella profilassi contro il contagio. Tra gli autori dello studio Antonio Del Prete, docente di Oftalmologia dell'Università Federico II di Napoli, che ha spiegato che "il perossido di idrogeno, come antisettico del cavo orale, mediante regolari sciacqui della mucosa orale (concentrazione al 3 per cento) almeno tre volte al giorno, e allo 1,5 per cento mediante nebulizzazione delle cavità nasali, e infine l’utilizzo dello iodopovidone allo 0,6 per cento istillato come collirio 2 volte al giorno, possono risultare particolarmente efficaci nella prevenzione dell’infezione generata da quello che è noto come Coronavirus".