Sono 253 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su oltre tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Li ha anticipati Vincenzo De Luca in diretta streaming sui propri canali social. Dati che poi saranno ufficialmente confermati dall'imminente bollettino dell'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania per l'emergenza Covid19. Complessivamente dall'inizio dell'epidemia sono quindi 11.355 i contagiati in Campania, con 5.488 guariti e 457 deceduti; in totale nei laboratori regionali sono stati analizzati 553.231 tamponi. Da ieri in Campania è di nuovo in vigore l'obbligo di indossare la mascherina protettiva anche all'aperto, a qualsiasi ora e indipendentemente dalla presenza in strada di altre persone, pena la multa da 400 a 3mila euro (in caso di recidiva), come prevede l'ordinanza regionale numero 72 firmata dal governatore Vincenzo De Luca.

Crollano i tamponi, ma i nuovi casi aumentano

Un dato, quello sui tamponi, particolarmente allarmante: se appena domenica 20 settembre, con 243 nuovi positivi, era stato registrato il più alto numero di contagi della giornata in Italia, per contro i tamponi erano stati appena 3.405: numeri che certificano, insomma, un costante aumento dei contagi in rapporto ad un numero relativamente basso di analisi effettuati. Il dato infatti, è bene ricordarlo, non si riferisce ai tamponi eseguiti fisicamente nelle ultime 24 ore, ma solo a quelli materialmente analizzati nei laboratori.

Scuole, in alcuni comuni slitta ancora la riapertura

Ufficialmente, la riapertura delle scuole in Campania è fissata per il 24 settembre: ma alcuni comuni hanno già deciso di far slittare la data al 28 settembre o al 1 ottobre) i contagi continuano a salire. Tra questi, anche Napoli e Benevento, per ora gli unici capoluoghi di provincia. Palazzo San Giacomo lo ha deciso a meno di 36 ore dalla riapertura dell'anno scolastico, anticipato di poche ore dal capoluogo sannita.

Coronavirus in Campania: guariti, decessi e positivi