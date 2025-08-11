Coppia arrestata sceglie di fare i domiciliari in hotel a sue spese: la singolare storia a Ischia

Una coppia, arrestata dai carabinieri a Ischia perché trovata in possesso di carte d’identità false, ha deciso di trascorrere gli arresti domiciliari in un hotel dell’isola, pagando il soggiorno di tasca propria.

Immagine di repertorio

Una vicenda singolare e insolita quella che arriva da Ischia, dove i carabinieri, nella giornata di ieri, hanno arrestato un 63enne già noto alle forze dell'ordine e la sua compagna, una 55enne incensurata. I due sono stati fermati poco prima di salire a bordo dell'aliscafo diretto a Napoli e, dopo essere stati perquisiti, sono stati trovati in possesso di due carte d'identità false con sopra le loro foto e le loro generalità, che attestavano falsamente la loro residenza sull'isola; grazie a questo stratagemma, i due erano riusciti a viaggiare con una tariffa scontata, riservata ai residenti a Ischia.

Fino a qui niente di strano, se non fosse che, una volta arrestati, per la coppia sono scattati gli arresti domiciliari, che i due hanno deciso di trascorrere in un albergo dell'isola, pagando di tasca propria. Questa mattina, i due sono stati trasferiti a Napoli, dove si sono presentati davanti al giudice.

A Ischia, i carabinieri hanno effettuato anche numerosi controlli al porto, teatro di un'andirivieni massiccio di turisti, visto il periodo. Una ragazza di 27 anni, già nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata poiché trovata in possesso di 8 grammi di cocaina: la giovane sarà sottoposta a foglio di via dai Comuni dell'isola; stessa sorte è toccata a un ragazzo di 27 anni, trovato in possesso di 27 grammi di marijuana.