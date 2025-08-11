Coppia arrestata sceglie di fare i domiciliari in hotel a sue spese: la singolare storia a Ischia
Una vicenda singolare e insolita quella che arriva da Ischia, dove i carabinieri, nella giornata di ieri, hanno arrestato un 63enne già noto alle forze dell'ordine e la sua compagna, una 55enne incensurata. I due sono stati fermati poco prima di salire a bordo dell'aliscafo diretto a Napoli e, dopo essere stati perquisiti, sono stati trovati in possesso di due carte d'identità false con sopra le loro foto e le loro generalità, che attestavano falsamente la loro residenza sull'isola; grazie a questo stratagemma, i due erano riusciti a viaggiare con una tariffa scontata, riservata ai residenti a Ischia.
Fino a qui niente di strano, se non fosse che, una volta arrestati, per la coppia sono scattati gli arresti domiciliari, che i due hanno deciso di trascorrere in un albergo dell'isola, pagando di tasca propria. Questa mattina, i due sono stati trasferiti a Napoli, dove si sono presentati davanti al giudice.
A Ischia, i carabinieri hanno effettuato anche numerosi controlli al porto, teatro di un'andirivieni massiccio di turisti, visto il periodo. Una ragazza di 27 anni, già nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata poiché trovata in possesso di 8 grammi di cocaina: la giovane sarà sottoposta a foglio di via dai Comuni dell'isola; stessa sorte è toccata a un ragazzo di 27 anni, trovato in possesso di 27 grammi di marijuana.