Contromano sull’autostrada per sfuggire alla cattura: due ladri arrestati a Napoli dopo un inseguimento In manette sono finiti un 34enne e un 44enne, con precedenti, che sono stati arrestati dalla Polizia Municipale dopo un pericoloso inseguimento in autostrada.

A cura di Valerio Papadia

Non hanno esitato ad imboccare l'autostrada contromano pur di sfuggire alla cattura, mettendo in pericolo l'incolumità degli altri automobilisti: due ladri d'auto sono però stati arrestati dalla Polizia Municipale a Napoli. Gli agenti dell'Unità Operativa Polizia Investigativa Centrale, transitando in via Ferrante Imparato, a San Giovanni a Teduccio, periferia Est di Napoli, si sono imbattuti nei due ladri che, all'interno di un'auto di grossa cilindrata parcheggiata in strada, stavano manomettendo la centralina per rubarla.

Quando si sono accorti della presenza dei vigili urbani, i due ladri sono saliti su un'altra vettura e si sono dati alla fuga: i malviventi non hanno esitato ad imboccare contromano la rampa dell'autostrada nel tentativo di guadagnarsi la fuga, mettendo in pericolo l'incolumità degli altri automobilisti. Ne è nato così un breve e pericoloso inseguimento contromano; a causa del traffico, però, i ladri hanno invertito il senso di marcia e, in via Gianturco, hanno abbandonato l'automobile e hanno proseguito la fuga a piedi. Gli agenti, coadiuvati dai colleghi dell'Unità Operativa San Giovanni, sono riusciti a bloccare i due malviventi: si tratta di un 34enne e di un 44enne, con precedenti.

Il magistrato di turno ha disposto gli arresti domiciliari per i due ladri, in attesa del processo, che si è svolto con rito direttissimo presso il Tribunale di Napoli e al termine del quale i due uomini sono stati giudicati colpevoli di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale in concorso tra loro: sono stati condannati a 1 anno e 4 mesi di reclusione da scontare agli arresti domiciliari.