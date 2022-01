Contromano in Galleria Laziale per scappare dalla polizia, 17enne si scontra con la volante Un 17enne di è stato bloccato dopo un lungo inseguimento nella notte a Napoli: ricercato per un’aggressione, il ragazzo ha imboccato contromano la Galleria Laziale, dove si è scontrato con la volante.

A cura di Nico Falco

Prima l'aggressione a un gruppo di ragazzi, poi la fuga spericolata nel centro cittadino quando si sono ritrovati con la polizia alle calcagna: due di loro sono riusciti a dileguarsi, il terzo ha imboccato contromano la Galleria Laziale ed è stato bloccato dopo essersi scontrato con la volante. Resoconto dell'inseguimento avvenuto ieri notte a Napoli e che ha portato alla denuncia per un 17enne di Caivano: deve rispondere di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione ed è stato sanzionato per guida senza patente, velocità non commisurata, guida in contromano e mancanza di copertura assicurativa.

L'intervento dei poliziotti è cominciato in via Mergellina, dove gli agenti sono arrivati su indicazione della centrale operativa della Questura di Napoli: dei ragazzi avevano chiamato il 113 per denunciare un'aggressione. Rintracciati sul posto, i giovani hanno raccontato di essere stati bloccati da tre ragazzi su due scooter, che li avevano affiancati, minacciati, aggrediti fisicamente e avevano danneggiato la loro automobile per poi scappare rapidamente. I poliziotti hanno iniziato a pattugliare l'area alla ricerca dei tre col supporto di una pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale.

In via Caracciolo gli agenti hanno incrociato tre giovani che corrispondevano alle descrizioni e che, non appena si sono resi conto della presenza delle forze dell'ordine, hanno accelerato cercando di dileguarsi. Ne è nato un lungo inseguimento che si è protratto fino a viale Gramsci, dove i due scooter si sono divisi: uno, con due giovani a bordo, è riuscito a far perdere le proprie tracce mentre l'altro ha proseguito verso Fuorigrotta ed ha imboccato contromano la Galleria Laziale. Durante la corsa il ragazzo si è scontrato contro la volante del commissariato Posillipo, danneggiandone la fiancata; anche a quel punto ha cercato di scappare a piedi, ma è stato bloccato dopo una breve colluttazione. Dopo le formalità di rito è stato affidato ai genitori, mentre lo scooter è stato sottoposto a fermo amministrativo.