Controllori all’uscita della Cumana di Montesanto: fuggi fuggi generale, cade un anziano Oltre 15 controllori per controllare i biglietti all’uscita della fermata di Montesanto: fuggi fuggi generale e caos, un anziano è caduto ferendosi a una mano.

Un banale controllo di biglietti, seppur con notevole dispiegamento di forze, ha causato il fuggi fuggi generale nella stazione della Cumana di Montesanto, nel cuore di Napoli. Un anziano è caduto, riportando anche escoriazioni ad una mano. In molti si sono lamentati anche per l'eccessiva lentezza dei controlli, dovuta al fatto che tutte le uscite fossero tutte bloccate. Nel parapiglia, molti hanno iniziato a spingere, soprattutto diversi ragazzi che appena usciti dal vagone hanno visto i controllori presidiare le uscire. A corredare il tutto, anche le scale mobili ferme, che hanno portato altro caos ad una situazione già diventata difficile.

"Dobbiamo andare a lavorare" e "Fate presto" le urla più diffuse all'interno della stazione di Montesanto durante i controlli, che si sono svolti in un clima esasperato. I biglietti sono stati verificati uno a uno, e non sono mancati anche tanti casi di persone senza titolo di viaggio. "Sembrava quasi stessero cercando qualcuno", racconta uno dei passeggeri a Fanpage.it, "ma il problema è che a causa della lentezza dei controlli, siamo rimasti bloccati diverso tempo nella stazione, con ragazzini che spingevano, scale mobili spente e tante urla". Alla fine, un anziano è anche caduto rovinosamente per terra. "L'ho visto mentre finiva per terra, si è fatto male per fortuna solo ad una mano", spiega una passeggera a Fanpage.it, "ma è assurdo tenere centinaia di persone bloccate per dei banali controlli dei biglietti". Il numero di persone infatti era particolarmente elevato a causa dell'orario di punta in cui sono soliti arrivare diversi pendolari tra studenti e lavoratori.