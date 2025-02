Controlli sugli scuolabus a Napoli, scoperti mezzi senza assicurazione e autisti abusivi

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

C'erano anche autisti abusivi e mezzi senza assicurazione tra gli scuolabus controllati dal Reparto Gruppo Intervento Territoriale (Git) della Polizia Municipale di Napoli nel quartiere di Capodimonte. Sette i mezzi controllati, con ben 19 violazioni contestate: in particolare, due conducenti sono risultati abusivi, mentre un bus era privo di copertura assicurativa.

Altri due minibus invece erano privi di tachigrafo (l'apparecchio di controllo che registra in modo automatico i dati relativi alla marcia dei mezzi e i tempi di guida dei loro conducenti, ndr), mentre un conducente è risultato privo del titolo abilitativo che consente di svolgere attività professionale di autotrasporto. Un altro invece, ultrasessantenne, è risultato privo di certificato medico annuale.

Altri controlli da parte degli agenti del Reparto Git si sono svolti nel vicino quartiere Stella, verso mezzi privati: in questo caso ci sono state 16 violazioni, ed in particolare sei sequestri con fermo amministrativo, una patente ritirata, ed un veicolo sospeso dalla circolazione. Le violazioni più comuni sanzionate, riguardano in particolar modo la circolazione senza assicurazione o con patente ritirata e la mancanza di cintura di sicurezza.