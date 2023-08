Controlli straordinari sui treni della Campania: 3 minori rintracciati e 4 denunce In occasione delle festività di Ferragosto, la polizia ferroviaria di Napoli ha dato vita a un piano di controlli a tappeto sui vagoni e per le stazioni della Campania. I risultati? Ben 5203 persone identificate; 4 persone denunciate; 3 minori rintracciati; 6 contravvenzioni elevate. Il tutto per 178 pattuglie impiegate nelle stazioni ferroviarie e a bordo treno; 19 convogli scortati e 4 servizi di pattugliamento.

A cura di Redazione Napoli

In occasione di Ferragosto, è tempo di maxi controlli per il Compartimento di Polizia Ferroviaria di Napoli. Nelle maggiori stazioni ferroviarie della Campania e a bordo dei treni, nell’ultimo week-end in concomitanza con le festività estive la Polfer ha infatti dato vita a un vero e proprio piano di controlli a tappeto. I risultati?Ben 5203 persone identificate; 4 persone denunciate a piede libero; 3 minori rintracciati; 6 contravvenzioni elevate. Il tutto per 178 pattuglie impiegate nelle stazioni ferroviarie e a bordo treno; 19 convogli scortati e 4 servizi di pattugliamento.

Così, già dalla giornata di venerdì 11 agosto, la Polizia Ferroviaria ha intensificato le attività di prevenzione prevedendo una giornata di controlli straordinari: si tratta dell'operazione “Stazioni Sicure”, prevista su scala nazionale allo scopo di contrastare attività illecite e prevenire ogni forma di illegalità nelle maggiori stazioni ferroviarie della regione e a bordo dei treni ritenuti a maggiore rischio, attuando mirati controlli nei confronti di persone sospette.

Nei prossimi giorni saranno previste altre iniziative finalizzate a contrastare diverse forme di illegalità in ambito ferroviario, attuate nell’ambito di un piano nazionale di controlli straordinari.