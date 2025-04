video suggerito

Controlli nei ristoranti al Vomero: sequestri e sanzioni per igiene e tracciabilità Nuova operazione congiunta di carabinieri, Asl e polizia locale: sotto osservazione i locali della movida collinare. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

foto di archivio

Nuovi controlli mirati in alcuni tra i numerosi ristoranti vecchi e nuovi al Vomero, punto nevralgico della movida napoletana. E, purtroppo, nuove sanzioni e sequestri. È il risultato di un'operazione straordinaria condotta in serata dai carabinieri della locale compagnia, con il supporto dell'Asl Napoli 1 Centro e della Polizia Municipale parrtenopea. Al centro dei controlli, le attività di ristorazione nelle zone più frequentate della movida, da via Aniello Falcone a via Luca Giordano.

In un ristorante di via Caldieri (alle spalle dello stadio Collana, per intenderci) i militari hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e violazioni della normativa Haccp. Questa normativa si propone di analizzare pericoli e punti critici della catena di conservazione e trasformazione del cibo e garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti.

Il titolare è stato sanzionato e due depositi alimentari abusivi sono stati posti sotto sequestro: all’interno, oltre una tonnellata di alimenti. Ulteriori 180 chili di prodotti privi di tracciabilità sono stati sequestrati. Analoghi problemi sono emersi in un altro ristorante, questa volta in via Luca Giordano, dove l’imprenditore è stato multato per condizioni igieniche non conformi alla normativa vigente.

Leggi anche Oltre 2 quintali di pesce sequestrato in un ristorante-pescheria di Poggiomarino

Sequestri, sanzioni e caccia ai parcheggiatori abusivi

L'operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio: sono state identificate 147 persone e verificati 135 veicoli. Le sanzioni per violazioni al codice della strada ammontano a 87, con tre scooter sequestrati. Non sono mancati i controlli ai parcheggiatori abusivi: due persone sono state denunciate per attività illecita con recidiva nel biennio.