Controlli Green Pass in pub e ristoranti, denunciato cameriere a Portici: aveva certificazione di un altro Controlli dei carabinieri in ristoranti e pub di Portici (Napoli); multate 4 persone senza green pass, denunciato cameriere: aveva certificazione di un altro.

A cura di Nico Falco

Quando le forze dell'ordine gli hanno chiesto di mostrare il documento, per controllare la corrispondenza coi dati del Green Pass, ha cercato di prendere tempo. Ha detto di averlo dimenticato a casa, poi ha dato un nome falso, sperando di convincere i carabinieri. Tutto inutile, però: il trucchetto è stato scoperto e per lui è scattata la denuncia. Protagonista il dipendente di un ristorante, incappato nei controlli mirati sulla certificazione verde svolti dai militari e da agenti della Polizia Locale nelle attività di ristorazione di Portici, popoloso comune alle porte di Napoli.

Nell'ambito del servizio, che continuerà anche nei prossimi giorni, i carabinieri hanno controllato il Green Pass a 130 persone, tra clienti, gestori e dipendenti di ristoranti e pub della cittadina. Per quattro di loro, 3 clienti e un cameriere, è scattata la multa in quanto erano sprovvisti della certificazione; multati anche i gestori dei locali, responsabili di non avere verificato prima di consentire l'accesso. Il Green Pass, ottenibile tramite la vaccinazione o con un tampone negativo (in questo secondo ha una validità di 48 ore) è obbligatorio dal 18 ottobre scorso per tutti i lavoratori pubblici e privati, quindi anche per gestori e dipendenti delle attività di ristorazione.

A rimediare la denuncia, invece, è stato il dipendente di un ristorante, che aveva esibito una certificazione appartenente a un'altra persona. Dopo aver verificato che fosse valida i carabinieri gli hanno chiesto un documento per confrontare le generalità, ma l'uomo ha detto di non averne con sé e ha fornito generalità false.