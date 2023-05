Controlli dei Nas tra Napoli e provincia: chiuso caseificio, sequestrati 50 chili di cibo Numerose ispezioni dei carabinieri tra Napoli e provincia, i controlli alle farmacie e alle attività legate alla ristorazione; sanzioni per oltre 20mila euro.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Decine di chili di cibo sequestrati, un caseificio chiuso per carenze sanitarie, fustelle di farmaci sequestrati e sanzioni per oltre 20mila euro: è il bilancio del piano di controlli messo in campo dai carabinieri del Nas, che negli ultimi giorni hanno effettuato una serie di ispezioni tra Napoli e provincia in farmacie e in attività legate alla ristorazione e del settore alimentare in genere.

In particolare i militari, durante un servizio svolto insieme ai colleghi del nucleo "Aifa", specializzato nel settore dei farmaci, hanno controllato una farmacia di Castellammare di Stabia, dove sono state riscontrate irregolarità relative all'istruzione del personale e della normativa sulla commercializzazione; in un'altra attività dello stesso tipo, sempre in provincia di Napoli, sono state sottoposte a sequestro amministrativo fustelle di medicinali che erano stati erogati senza la ricetta medica e sulle quali verranno svolti successivi accertamenti per ricostruirne il percorso. Complessivamente sono state irrogate sanzioni amministrative per oltre 18mila euro.

I controlli hanno interessato anche il settore dell'alimentazione e della ristorazione. In un ristorante di Pozzuoli sono stati sequestrati 50 chili di alimenti, tra carne e pesce, che sono risultati essere privi di indicazioni sulla tracciabilità, e sono stati chiusi un deposito alimentare e un cella, entrambi attivati senza avere ottenuto alcuna autorizzazione. Nella provincia di Napoli è stato chiuso un caseificio nel quale sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali; il responsabile dell'attività è stato sanzionato per un totale di 4mila euro.