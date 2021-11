Controlli allo Stadio Arechi di Salerno, lavoratori in nero e impianto sporco: maxi multa Il blitz è stato effettuato dai carabinieri del Nas e da quelli del Comando Provinciale durante l’incontro di Serie A tra la Salernitana e la Sampdoria.

A cura di Valerio Papadia

Lavoratori in nero e gravi carenze igienico-sanitarie allo Stadio Arechi di Salerno: queste le conclusioni alle quali sono arrivati i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Nas e i carabinieri del Comando Provinciale al termine di una serie di controlli straordinari messi in campo durante la partite di Serie A, disputata lo scorso 21 novembre, tra i padroni di casa della Salernitana e la Sampdoria (la partita è stata vinta dalla squadra genovese per 2 a 0, ndr). Le violazioni più gravi riscontrate dai militari dell'Arma sono da ricercare nelle decine di lavoratori in nero, senza regolare contratto, che sono stati sorpresi a lavorare, con diverse mansioni, all'interno dell'impianto sportivo salernitano.

Maxi multa da 150mila euro alla ditta appaltatrice

Tra gli illeciti contestati, e scoperti dai militari dell'Arma, ci sono poi anche gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali dell'impianto sportivo, che sono state immediatamente segnalate all'Asl di Salerno. Al termine delle operazioni, i carabinieri hanno così elevato diverse sanzioni pecuniarie all'indirizzo della ditta appaltatrice, sia per le carenze igieniche sia per quelle dal punto di vista della normativa sul lavoro, per un totale di 150mila euro; contestualmente, è stata disposta anche la sospensione dell'attività imprenditoriale per la ditta stessa.

Durante i controlli, in un bar sono stati trovati anche prodotti alimentari scaduti. Sono ancora in corso le verifiche dei carabinieri per verificare quanti lavoratori in nero fossero anche percettori del Reddito di Cittadinanza, per procedere all'eventuale revoca del sussidio e al recupero di quanto illecitamente percepito.